«Каждой команде — по ковид-офицеру»: конькобежка Екатерина Ефременкова из Челябинска рассказала о подготовке к Олимпиаде-2022

Екатерина Ефременкова готовится к Олимпиаде в хорошем настроении. Фото Союз конькобежцев России.

Конькобежка, победительница и призер чемпионатов мира и Европы, победительница этапов Кубка мира, заслуженный мастер спорта челябинка Екатерина Ефременкова рассказала о подготовке к Олимпиаде. На заключительных тренировочных сборах на базе в подмосковном Новогорске они стараются жить по пекинскому времени. Раньше ложатся спать и рано встают. Разница во времени между Москвой и Пекином составляет пять часов.

НЕ ПРИБЛИЖАТЬСЯ ДРУГ К ДРУГУ

— В Пекин мы улетаем из Москвы 26 января. Первые квалификационные старты на 500-метровке начнутся 5 февраля, финал — седьмого. С 9 февраля начинаются забеги на 1000 метров и эстафеты. Все закончится в шорт-треке у женщин в среду 16 февраля. Кстати, в сборной нас постоянно консультируют и рассказывают о жестких антиковидных правилах, которые будут в Пекине. Нас предупредили, чтобы у нас было поменьше контактов с теми, кто не входит в состав Олимпийской сборной, к каждой команде по видам спорта прикрепили своего ковид-офицера. Нам рассказали, что на аренах и в большинстве зон Олимпийской деревни любые рукопожатия, любой физический контакт будет запрещен. Нельзя подходить друг к другу на расстояние ближе одного метра. Антиковидных мер очень много, — рассказала журналисту КП-Челябинск Екатерина Ефременкова.

Олимпийский комитет России ранее также сообщил, что на Олимпиаде-2022 в Пекине разрешено будет носить маски маски только определенного типа — стандартов KN95, N95, FFP2. Простыми словами, это респираторы высокой степени защиты со специальными клапанами. Отклонения не допускаются. Плюс ежедневные ПЦР-тесты не только для спортсменов, тренеров и журналистов, а для всех, у кого есть пропуск на олимпийские объекты.

Екатерина Ефременкова (на фото в центре) в Пекине выступит уже на второй для себя Олимпиаде. Фото Союз конькобежцев России.

ДВА ЧЕМОДАНА ФОРМЫ

Яркий люминесцентный свет и новая форма. На днях в социальных сетях Екатерина выложила фото в парадной экипировке олимпийской сборной России. Белая кофта со вставками бирюзового цвета и брюки в тон.

— 18 января нашу команду по шорт-треку экипировали в одном из торговых комплексов Москвы. Производитель тот же, что одевал олимпийскую команду России четыре года назад, когда я выступала на Играх в Корее. Набор тоже стандартный. Все упаковано в стандартный чемодан и сумку на колесах. Экипировка самая разная, но качество большинства вещей очень хорошее. Мне особенно понравились спортивные тренировочные костюмы, и их не много не мало — целых три штуки. А еще и очень классная шапка, — делится впечатлениями Екатерина Ефременкова.

Екатерина Ефременкова в новой олимпийской форме. Фото соцсети.

Но главное — это постараться успешно выступить на Играх-2022 в Пекине, которые стартуют уже 4 февраля и завершатся 20-го. Екатерина рассказала, что в этом сезоне ей удалось набрать неплохую форму.

— В этом сезоне у меня два личных рекорда на 500 и 1000 метров. Постараюсь выложиться по максимуму и на олимпийских дистанциях. Все будет хорошо. Шансы есть везде и всегда. Осенью прошлого года мы уже соревновались на стадионе в Пекине в рамках Кубка мира. Мне очень понравилась олимпийская арена. Там так уютно, — говорит Екатерина Ефременкова.

СПРАВКА «КП»

Пока на Олимпийские игры-2022 в Пекин отобрались пятеро южноуральских спортсменов. Ольга Фаткулина и Анастасия Григорьева (конькобежный спорт), Сергей Глухов, Дмитрий Миронов (керлинг), Екатерина Ефременкова (шорт-трек). Кто еще из южноуральцев претендует на попадание в состав Олимпийской сборной России

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