Названы имена первых пятерых челябинцев, кто выступит на Олимпиаде-2022 в Пекине

Ольга Фаткулина выступит на своей второй Олимпиаде. Фото Минспорт.

Федерации видов спорта начинают озвучивать составы олимпийских команд. Сегодня, 17 января стало официально известно, что уже пятеро южноуральцев представят Россию и свой регион на Олимпийских играл 2022 года в Пекине.

В конькобежном спорте это Ольга Фаткулина (спринт) и Анастасия Григорьева (стайерские дистанции), в керлинге — Сергей Глухов и Дмитрий Миронов, в шорт-треке — Екатерина Ефременкова.

Ольга Фаткулина недавно не смогла выступить на этапе Кубка мира в Нидерландах — ПЦР-тест показал положительный результат (в России результат был отрицательный). Конькобежка была вынуждена проводить время на карантине — сначала в Голландии, а потом и в Челябинске. На своей страничке в соцсетях серебряный призер Олимпиады -2014 в Сочи, чемпионка мира Ольга Фаткулина написала, что в этом сезоне позади у нее уже шесть этапов Кубка мира и она получила большой опыт, пройдя через простуду, боли в спине, а потом и историю с ПЦР-тестом в Голландии... «Прошла отбор на Олимпийские игры на дистанции 500 и 1000 метров, и теперь я спокойно делаю себя сильнее, и совершенствую свою технику. Наконец этот психологический груз снят», — написала Ольга Фаткулина.

Напомним, что прошлую Олимпиаду в Корее Ольга Фаткулина пропустила из-за известных допинговых скандалов и наложенных запретов на выступления на Играх-2018 на многих ведущих российских спортменов.

Отметим, что для Ефременковой и Фаткулиной Олимпиада в Пекине будет уже второй в спортивной карьере.

Олимпийские игры 2022 пройдут в Пекине с 4 по 21 февраля. Шансы попасть в Олимпийскую сборную имею южноуральские представители фристайла, сноуборда, хоккея и бобслея.

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