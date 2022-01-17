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Спорт17 января 2022 16:16

Названы имена первых пятерых челябинцев, кто выступит на Олимпиаде-2022 в Пекине

Атлеты представят Россию в конькобежном спорте, керлинге и шорт-треке
Алексей МИКУШИН
Алексей МИКУШИН
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Ольга Фаткулина выступит на своей второй Олимпиаде. Фото Минспорт.

Ольга Фаткулина выступит на своей второй Олимпиаде. Фото Минспорт.

Федерации видов спорта начинают озвучивать составы олимпийских команд. Сегодня, 17 января стало официально известно, что уже пятеро южноуральцев представят Россию и свой регион на Олимпийских играл 2022 года в Пекине.

В конькобежном спорте это Ольга Фаткулина (спринт) и Анастасия Григорьева (стайерские дистанции), в керлинге — Сергей Глухов и Дмитрий Миронов, в шорт-треке — Екатерина Ефременкова.

Ольга Фаткулина недавно не смогла выступить на этапе Кубка мира в Нидерландах — ПЦР-тест показал положительный результат (в России результат был отрицательный). Конькобежка была вынуждена проводить время на карантине — сначала в Голландии, а потом и в Челябинске. На своей страничке в соцсетях серебряный призер Олимпиады -2014 в Сочи, чемпионка мира Ольга Фаткулина написала, что в этом сезоне позади у нее уже шесть этапов Кубка мира и она получила большой опыт, пройдя через простуду, боли в спине, а потом и историю с ПЦР-тестом в Голландии... «Прошла отбор на Олимпийские игры на дистанции 500 и 1000 метров, и теперь я спокойно делаю себя сильнее, и совершенствую свою технику. Наконец этот психологический груз снят», — написала Ольга Фаткулина.

Напомним, что прошлую Олимпиаду в Корее Ольга Фаткулина пропустила из-за известных допинговых скандалов и наложенных запретов на выступления на Играх-2018 на многих ведущих российских спортменов.

Отметим, что для Ефременковой и Фаткулиной Олимпиада в Пекине будет уже второй в спортивной карьере.

Олимпийские игры 2022 пройдут в Пекине с 4 по 21 февраля. Шансы попасть в Олимпийскую сборную имею южноуральские представители фристайла, сноуборда, хоккея и бобслея.

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