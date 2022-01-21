Бывшему клиенту челябинского страховщика «Аско» отказались продавать полис ОСАГО: «Пишите в Москву»

Не так-то просто купить полис в Челябинске Фото: Алексей БУЛАТОВ

Прошло почти два месяца, как у челябинского страховщика «АСКО» отозвали лицензию. Автовладельцы, срок действия ОСАГО у которых подошел к концу, судорожно ищут замену многолетнему партнеру. И эксперты, и автомобилисты признаются: даже в «смутные» времена в «АСКО» можно было всегда купить полис без довесков и по нормальной цене. «Комсомольская правда-Челябинск» поговорила с несколькими водителями, чтобы понять есть ли проблемы с «автогражданкой» в регионе.

И СНОВА ОТКАЗЫ

Челябинец Олег много лет страховался в «АСКО». В этом году ему не повезло — уже в начале января ему пришлось искать новую компанию, которая продаст полис на старенькую «шестерку».

— Я позвонил в ВСК, назвал стаж, рассказал об авто, что являюсь бывшим клиентом «АСКО». Мне сказали, что у меня обнулится КБМ, так как я перехожу в новую компанию. Но я все равно решил прийти, полис-то нужен, — рассказал КП-Челябинск Олег.

Но когда мужчина приехал в офис и предоставил все документы, ситуация резко поменялась. Специалист, извиняясь, сказала:

— Мы-то рады вам полис продать, но Москва отказывает вам. Но вы можете написать заявление, его рассмотрят в течение 30 дней.

Такой расклад Олега, конечно, не устроил. Поэтому он поехал в другую страховую, где без проблем купил ОСАГО. Добавим, что машина у мужчины хоть и не новая, но стаж вождения приличный — больше 30 лет, да и частным участником аварий его не назовешь.

В ВСК объяснять ситуацию не стали — в пресс-службе отказались от комментариев. А вот в Российском союзе автостраховщиков «Комсомолке» рассказали, что страховая не вправе отказать в продаже полиса ОСАГО, если он обратился с заявлением и предоставил все документы.

— При этом нередки случаи, когда страховщику представлен неполный комплект документов или требуется осмотр транспортного средства (у страховщика есть соответствующее право). Такие случаи часто трактуются страхователями как отказ в заключении договора, хотя на самом деле таковыми не являются, — добавили в РСА.

Что касается коэффициента бонус-малус (КБМ), то он не может обнуляться при переходе из одной страховой в другую, так как все данные отображаются в единой информационной системе.

— Однако в связи с либерализацией тарифа ОСАГО страховщики могут применять индивидуальные коэффициенты к водителю, также расчет может идти как по верхней, так и по нижней границе тарифного коридора в зависимости от аварийности водителя и иных тарифных факторов внутри границ тарифного коридора, — добавили в РСА.

Добавим, что КБМ может отображаться некорректно, если автовладелец поменял права и не внес новые данные в полис ОСАГО. А также, если вписал нового водителя, у которого скидка меньше. Зато КБМ сохраняется, даже если был долгий перерыв в страховании. Но все поправимо: проверить свой КБМ можно на сайте РСА. Если вы не согласны со своим коэффициентом бонус-малус — обращайтесь к страховщику. Подробные разъяснения можно почитать здесь.

Лицензию у "Аско" отозвали 3 декабря Фото: Анна ВОЛКОВА

ОСАГО СТРАХОВЩИКАМ НЕ НУЖНО, ХОТЬ ТАРИФЫ И ВЫРОСЛИ

«АСКО» была одной не немногих страховых компаний в России, которая всегда продавала полисы ОСАГО, не заламывая цены (читай — брала тарифы по нижней границе) и не навязывая допуслуги. Неудивительно, что крах компании подкосил рынок — высвободилось около 3 млн водителей, которым нужны полисы. Среди них те категории, которые никто «не любит» — например, таксисты. У них хоть и самый высокий базовый тариф, но и выплат из-за частых аварий немало.

Челябинец Андрей занимался пассажирскими перевозками около трех лет. В его таксопарке было около десятка машин, но бизнес пришлось закрыть:

— Одна из причин того, что я закрыл автопарк, — это стоимость полиса ОСАГО. На одну только машину LADA GRANTA ОСАГО стоило 49 тыс. руб. Дороже, чем каско — 36 тыс. руб.! И застраховаться кроме как в «АСКО» было негде. Там хоть и очереди, но была возможность купить полис.

Сейчас в Челябинске, как в принципе и по всей стране, происходит передел рынка ОСАГО. Но, признаем честно, желающих не так много. ОСАГО страховые компании по-прежнему считают убыточным и всячески стараются снизить свою долю на рынке. Или хотя бы не увеличивать.

В другой ситуации страховые компании «Югория» и «Альфастрахование», которые РСА назначил для выплат компенсаций по ДТП клиентам «АСКО». В «Югории», как сообщили «Комсомолке» продажи ОСАГО за последние два месяца выросли в четыре раза! Как шепнули журналисту нашего издания в одной из страховых — ОСАГО продают, так как обязаны, но не афишируют, чтобы не было наплыва клиентов.

И это, несмотря на то, что с 2022 года пересмотрены базовые тарифы по ОСАГО, территориальные коэффициенты и КБМ, которые влияют на стоимость полиса ОСАГО. Так, в Челябинске стал ниже территориальный коэффициент (показывает аварийность в том или ином городе). Раньше он составлял 2,1, потом 1,99, а сейчас — 1,88.

Тарифный коридор (это минимальная и максимальная стоимость базового тарифа ОСАГО) тоже изменился. Причем как нижняя граница — для автомобилистов категории В с 2,48 тыс. руб. до 2014 руб. Так и верхняя — с 5,4 тыс. до 5,98 тыс. рублей. Для такси максимальный тариф вырос на 30% до 12,5 тыс. руб. Зато снизился КБМ для водителей с тремя и более авариями — с 2,45 до 3,92. Есть и другие изменения, которые касаются мощности авто и стажа водителя. Изучить цифры подробно можно в Указании Банка России.

В 2022 году изменились тарифы ОСАГО Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ ПОЛИС ОСАГО В ОФИСЕ НЕ КУПИТЬ

Отказать в продаже ОСАГО страховщик (если у него есть лицензия) не может. Но он может разными способами повлиять на стоимость или использовать другие лазейки. Один из вариантов не остаться без полиса — оформить электронное ОСАГО.

В РСА рассказали, что около половины всех полисов ОСАГО в России — электронные. Заключить такой договор можно на официальном сайте страховщика. Но если, например, желающих слишком много, компания может предложить водителю перейти на сайт РСА и заключить электронный договор ОСАГО с другим страховщиком в рамках Системы «Е-Гарант».

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