На ЧТПЗ приехало руководство Минпромторга и Минфина России

Фото: ЧТПЗ

Челябинский трубопрокатный завод встретил почетных гостей. На предприятие приехали заместитель министра промышленности и торговли РФ Виктор Евтухов и заместитель министра финансов РФ Алексей Сазанов. Чем занимаются на ЧТПЗ и сколько продукции производят, делегации рассказал председатель Совета директоров Трубной Металлургической Компании (ТМК) Дмитрий Пумпянский.

Фото: ЧТПЗ

Первой точкой в промышленной экскурсии стал цех «Высота 239». Здесь изготавливают 1 млн тонн труб большого диаметра в год. Высокотехнологичное автоматизированное оборудование позволяет производить трубы длиной 12 и 18 метров, а кромкогибочный пресс способен работать с толстыми листами металла — толщиной до 48 мм.

— Мы видим, что российские металлурги очень серьезно инвестируют в создание новых современных и экологичных производств, вкладывая средства не только в новейшие технологии, но и в организацию труда. ТМК — мировой лидер трубной подотрасли. Теперь это не только крупнейшая компания по производству трубной продукции, но уже и машиностроительный гигант. Продукция компании поставляется для различных отраслей, а не только для обеспечения потребностей нефтегазового комплекса. Такие предприятия формируют вокруг себя определенный промышленный кластер в регионах присутствия: появляются небольшие компании по производству сопутствующего оборудования, комплектующих и программного обеспечения, создаются дополнительная занятость и новые производства. Это очень важно, — сказал Виктор Евтухов.

Фото: ЧТПЗ

Следующим пунктом в маршруте стало предприятие ЭТЕРНО. Там производят соединительные части для трубопроводов, а также кастомизированную продукцию новой линейки тяжелого машиностроения. Работать с металлом тут могут при +1 050 градусах Цельсия. И это учитывая, что его длина может достигать 30 метров, а толщина — 20 см.

— У нас сегодня был ознакомительный визит на Челябинский трубопрокатный завод, чтобы посмотреть технологии производства и выпускаемую продукцию, узнать задачи, которые сейчас стоят по дальнейшему развитию предприятия. В прошлом году была реализована значительная корректировка налогового режима для металлургической отрасли. Нам важно увидеть на местах, как эти налоговые изменения отразятся на производствах, что покажет их реализация на практике, — подчеркнул Алексей Сазанов.

Фото: ЧТПЗ

Представители федеральных министерств высоко оценили современные технологии вкупе с коллективом предприятия, его вовлеченностью, культурой и преданностью делу. И неспроста: на ЧТПЗ инновационное производство, высокий профессионализм сотрудников и обширный опыт участия в масштабных российских и международных инфраструктурных проектах.

— Этот визит для нас очень важен. С нашим профильным министерством — Минпромторгом России — мы практически ежедневно общаемся по целому ряду вопросов. Нам также очень приятно, что в визите приняло участие руководство Министерства финансов РФ. Коллеги неравнодушно относятся к результатам своей деятельности, поэтому мы организовали для них поездку на заводы ТМК. Сегодня на ЧТПЗ мы демонстрируем производство труб большого диаметра и вспомогательной продукции, такой как соединительные детали трубопроводов. Мы хотели показать не только самые современные технологии, которые здесь используются, но и наших работников: их вовлеченность, культуру и преданность делу. И мне кажется, что это высоко оценено нашими гостями, — отметил Дмитрий Пумпянский.

Фото: ЧТПЗ

Благодаря высокому уровню инжиниринговых компетенций и современным производственным мощностям предприятие поставляет трубы большого диаметра для крупнейших инфраструктурных проектов в России и за рубежом. В их числе «Сила Сибири», «Заполярье — Пурпе» и ряда проектов за рубежом.

Продукцию ТМК ЭТЕРНО использовали для модернизации оборудования «Северстали», Группы Мечел, Группы НЛМК и Аксуского завода ферросплавов в Казахстане. Кроме того, она пригодилась в атомной промышленности: при строительстве АЭС «Аккую» в Турции и Курской АЭС в России.