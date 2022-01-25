«Челябинск — глина или железо»: философ Дугин и православный олигарх Малофеев устроили форум на Южном Урале

Из шести присутствовавших на сцене спикеров говорили в основном двое. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В Челябинске 24 января прошел II-ой форум Всемирного Русского Народного Собора (да-да, есть и такой). Он состоялся в актовом зале ЮУрГУ и, кажется, так по-имперски вуз не выглядел никогда. На пару часов его заполнили представители духовенства, казаки с шашками и флагами, студенты и жители города с консервативными политическими взглядами, многие из которых несколько лет назад с такими же горящими глазами выступали за советскую власть.

На входе встречал посетителей суровый казак с нагайкой. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

На входе посетителей встречали студенты в русских народных костюмах. Перед актовым залом играли на баянах и балалайках. Вкупе с духовенством в рясах и грозными казаками выглядело происходящее экзотично. Продолжалось это, правда, недолго. С началом форума скучающие студенты и музыканты испарились из коридоров университета. Все началось с молитвы. Потом, под гимн России, на сцену занесли флаги.

Баян, говорят, не порвали. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Встрече предшествовало открытие памятника Александру II, который установили на Алом поле, что удивило многих горожан. Номинально, на форуме должны были обсудить будущее России и представить книгу православного олигарха Константина Малофеева «Империя». На деле основные спикеры — философ Александр Дугин и сам Малофеев чуть меньше двух часов рассказывали сложную концепцию их взгляда на мир. И она крайне противоречива. Если коротко, то за всю историю мира существовала всего одна империя или «царство царств», а все остальные — самозванцы. Началось все с Вавилона и в ходе истории перекочевало в Российскую империю. «Москва — это третий Рим, а четвертому не бывать», слышали ведь? В концепции мира Дугина после окончательного падения «Империи» наступит конец света.

Флаги выносились под гимн России. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

И вот здесь появляется главное слово публичной части форума — глина. Если коротко, то глина разрушает Империю. И вот мы живем на осколках Российской Империи и единственные, кто может ее возродить, а мешает нам царство Ханаана (не спрашивайте), которое олицетворяет США. И эта страна продвигает во всем мире глину, которая все рушит, считают спикеры.

Митрополит Алексий и Константин Малофеев. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

— Права человека, индивидуализм, материализм, современность, технологии, цифровизация, генная инженерия, передача власти искусственному интеллекту, феминизм, гендерная политика — это внедрение в нашу православную сущность деструктивной стихии, которая ведет человечество к гибели, — заявил с трибуны Александр Дугин.

Многие посетители выглядели очень колоритно. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

После него речь подхватил и сам Малофеев. Он снова повторил ту же концепцию, но прошел немного дальше во времени и пришел к выводу — сейчас мир контролирует глина. Тут в ней «запачкались» еще и Ротшильды, Рокфеллеры, Билл Гейтс, масоны, Моргенштерн, ковид и Google. Да, все они против нас по версии Малофеева. Отдельно «православный олигарх» прошелся по, внезапно, другим олигархам, которые преследует в качестве своей цели собственное обогащение и служат «агентами Ханаана». Закончилось все эффектно — кадром из фильма «Матрица». Тут спикер пояснил, что изначально презентация делалась для студентов. Но все равно, нам пора проснуться от сна, считает автор, и начать вести борьбу со злом, строить «железную» империю.

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

«Челябинск — это глина или железо?»

Из всей лекции понятно было одно — по версии гостей, Россия находится в стадии борьбы железы и глина. Но что побеждает — философы не говорят. Очевидно, что особенно интересно было узнать место Челябинска в этом историческом беспорядке. Именно это я и спросил у Александра Дугина.

Философ Александр Дугин Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

— Александр Гельевич, Челябинск и Южный Урал — это глина или железо?

— Мы живем в мире, где все — глина, но может быть и железо. Мы живем в двойной реальности. Как русские, как дети наших предков, как носитель православной традиции, как жители русской территории, выросшей из этой земли, которая полита нашей кровью, кровью наших предков. Когда сердце наше бьется в унисон с нашей родиной, с нашей историей, тогда мы железо, тогда мы порядок, тогда мы русские, и Челябинск тоже. А когда мы поддаемся на это скольжение, когда мы падаем, когда мы отступаем, предаем себя и свою миссию, тогда мы перестаем быть русскими и челябинскими. Мы встречались с вашим губернатором и меня очень порадовало, что власть глубоко задумывается об идентичности Челябинска, истории этих территорий, о древностях. Мы становимся железом, когда у нас есть преемственность, когда мы осознаем свою связь со всеми поколениями, стоим на плечах великих предков. Я думаю, те на Южном Урале представляют собой железо, кто осознает себя сынами и дочерями этой земли, нашей русской земли. […] От вас зависит, особенно от молодого поколения, кем будут великие земли Южного Урала.

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Наверное, с этим и поспорить нельзя. Эти слова звучат понятно и «железно», но к словам уже все привыкли.

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