Православный олигарх Константин Малофеев на открытии памятника царю: «Мы сами-то — потомки тех крестьян»

На открытие пришли випы, студенты и пенсионеры Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Перед храмом Александра Невского на Алом поле открыли скандальный памятник царю Александру II. Еще с утра монумент освободили из деревянного «футляра», но потом закрыли белой тканью. На Алом поле почистили снег, поставили колонки, расстелили красную дорожку. Ближе к открытию возле храма начали появляться дорогие автомобили.

— Мы сами-то — большинство здесь стоящих — потомки тех крестьян, которых освободил Александр II, — отметил инициатор установки памятника, православный олигарх Константин Малофеев. — Крестьяне стали полноправными гражданами, подданными Российской Империи.

Мэр Наталья Котова пришла в образе боярыни. Справа от нее — Константин Малофеев Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

За отмену крепостного права российские историки удостоили Александра II эпитета «освободитель».

— Мы привыкли, что Россия освобождает многие страны от захватчиков. Александр II освободил русский народ, — отметил вице-губернатор Анатолий Векшин.

Чиновник достал лист бумаги и зачитал:

— Александру II часто приписывают фразу: «Русским народом управлять не сложно, но бесполезно — все равно именно тебя обвинят во всех смертных грехах». Но тут император оказался не прав. Благодарные жители Южного Урала на свои деньги ставили памятники, строили церкви в честь Царя-Освободителя. Сегодня мы восстанавливаем историческую справедливость.

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

На открытие памятника пришел и муфтий Ринат Раев — история для всех одна Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

На открытии был и начальник Управления Росгвардии по Челябинской области Александр Ясинский Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Правда, без исторической несправедливости не обошлось и сегодня. Во время прямого эфира программы «Большая редакция» медиахолдинга «Гранада Пресс» Константин Малофеев заявил:

— Александр II был первым царем, кто побывал на Урале.

Однако учебники истории подсказывают, что еще раньше здесь бывал Александр I. Его путешествие из Оренбурга в Пермь, которое прошло через нынешнюю территорию Челябинской области, началось в сентябре 1824 года. Цесаревич Александр II прибыл на Южной Урал в 1837 году.

Давайте рассмотрим памятник поближе Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

К сожалению, Александр II прославился не только как освободитель. В радикальной революционной среде тех лет его прозвали «вешатель» — за репрессии и непоследовательность в реформах. Да и в личной жизни Александр II не был примером для подданных — при живой жене крутил романы с фаворитками, которые рожали ему внебрачных детей. Этот момент подчеркивает противник установки памятника краевед Юрий Латышев.

— Возле борделя (дом-утюг слева от памятника когда-то был ночным клубом. — Прим. ред.) поставили памятник царю-бабнику, — эмоционально отмечает он.

Сам Юрий Латышев на открытие не пришел.

Под звуки оркестра памятник торжественно открыли Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Градозащитник настаивает: памятник установлен с нарушением закона, ведь в охранной зоне храма Александра Невского капитальное строительство запрещено, но монумент получил статус малой архитектурной формы, хотя он привязан к определенному участку и имеет капитальный фундамент.

Напомним, открытие монумента должно было состояться 10 октября, но мероприятия отменили из-за сложной эпидемиологической ситуации в регионе. Сегодня ситуация не лучше — 622 новых случаев коронавируса, из них 99 школьников. Если сравнивать с 10 октября, ситуация была куда спокойней — 404 случая, среди которых 5 школьников.

Малофеев: «Мы сами-то — большинство здесь стоящих — потомки тех крестьян, которых освободил Александр II» Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

А пока памятник ждал своего открытия, он стал арт-объектом. Фотограф Екатерина Васильева устроила необычный перформанс, одев подругу в мусорные мешки. Идею для фотосессии ей подал сам монумент, который замотали пленкой. Кстати, особо нетерпеливые даже решили «освободить» царя от полиэтилена. Особенно символично замотанный памятник выглядел на фоне Храма Александра Невского, который закрыт на время реконструкции.

Горожане спешат сделать селфи с новым памятником Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

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