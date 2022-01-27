«Чувствую себя топово»: репортаж из челябинской школы, где начали прививать детей «Спутником-М»

Прививают детей двухкомпонентной вакциной "Спутник-М". Фото: Кирилл САДЫКОВ

В Челябинске стартовала вакцинация подростков от коронавируса. Теперь получить свою «дозу» антител смогут и дети от 12 до 17 лет. Прививку делают добровольно, с согласия родителей. Одним из первых учреждений, куда завезли «Спутник-М» стала школа №15 в Советском районе.

После прививки выдают памятку. Фото: Кирилл САДЫКОВ

— Из нашей школы хотят вакцинироваться около 100 детей. Сегодня прививку сделают примерно 20 из них. С родителями работали, спрашивали об их отношении. И как только родители узнали о возможности вакцинироваться, они сами изъявили желание, — рассказала директор школы Ольга Торяник.

Фото: Кирилл САДЫКОВ

Как рассказала педагог, родители к вакцинации настроены положительно. Большинство согласившихся привиться — ученики 10-11 классов, которые уже скоро будут поступать в вузы и сертификат им может пригодиться. Тем более, условия для школьников созданы удобные. Как и взрослым, после прививки им дадут выходной. А чтобы ее сделать, нужно подойти в медпункт, имея на руках снилс, паспорт (если есть), полис и согласие родителей. Вакцинировать детей приехал персонал поликлиники детской больницы №7. Они же планируют вернуться, чтобы привиться вторым компонентом.

Детская вакцинация проходит по-взрослому Фото: Кирилл САДЫКОВ

— Я считаю, обязательно нужно прививать детей от коронавируса. Ни для кого не секрет, что этой инфекцией дети стали болеть и иногда заболевание протекает с осложнениями. В том числе с мультисистемным воспалительным синдромом, когда одномоментно у ребенка поражается и легочная система, и сердечно-сосудистая, и головной мозг. Более того, инфекция вызывает обострение хронических заболеваний, — заявила Марина Богданова, заведующая центральной поликлиникой детской городской больницы №7.

Говорит, совсем не больно Фото: Кирилл САДЫКОВ

По словам медика, никаких оснований для сомнений в качестве вакцины нет. Пришедшие за прививкой дети с ней согласны. У большинства уже получили свою «порцию антител» старшие родственники. Поэтому заявление родители написали сразу, как только узнали о новой возможности.

Перед вакциной у детей проверяют давление Фото: Кирилл САДЫКОВ

— Я считаю, что вклад каждого в борьбу с коронавирусом важен. Два года уже идет эта пандемия и все вокруг устали от ограничений. Маски эти все, QR-коды надоели, если честно. Родители уже были вакцинированы ранее, поэтому ничего против они не сказали, — рассказала КП-Челябинск 16-летний Никита.

Фото: Кирилл САДЫКОВ

— Мне 17 лет и решение вакцинироваться было полностью моим. Мама поинтересовалась, но против ничего не имела. Мне в следующем году исполняется 18 лет, и я сразу хотела бы получить QR-код, чтобы для меня не было никаких преград, — поделилась Анна.

Фото: Кирилл САДЫКОВ

Те, кто не решался пойти на вакцинацию «в первых рядах», записываются на привику по примеру своих одноклассников. Никита, к слову, получивший вакцину одним из первых, после нее чувствовал себя «топово». Говорит, жалоб не было, и он готов сразу идти на урок физкультуры.

Так выглядит упаковка Фото: Кирилл САДЫКОВ

Напомним, днем ранее в Челбяинске открылась первая ковидная поликлиника. В день она способна принимать до 350 пациентов с симптомами коронавируса.

А так ампула Фото: Кирилл САДЫКОВ

Фото: Кирилл САДЫКОВ

Фото: Кирилл САДЫКОВ

Возле привитой "Спутником" школы установлен памятник Белке и Стрелке Фото: Кирилл САДЫКОВ

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