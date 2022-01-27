В Челябинской области семьи с детьми освободили от налогов при продаже жилья

Сдать декларацию нужно до 4 мая, заплатить налог - до 15 июля. Фото: Иван МАКЕЕВ

До 4 мая южноуральцы, которые получили доход от продажи имущества, должны подать декларацию в налоговую службу. А заплатить налог — до 15 июля. Кого в этом году освободили от платежей и что будет, если пропустить срок, — рассказали в УФНС по Челябинской области.

— Отчитаться о доходах за 2021 год должны граждане, которые получили доход, например, от продажи недвижимости, которая была в собственности меньше минимального срока владения, получили дорогие подарки не от близких родственников, выиграли в лотерею, сдавали в аренду имущество или получали доход от зарубежных источников, — сообщила начальник отдела налогообложения доходов физических лиц и администрирования страховых взносов УФНС России по Челябинской области Елена Зотова.

Задекларировать доходы также должны индивидуальные предприниматели, нотариусы, адвокаты, учредившие адвокатские кабинеты и другие лица, занимающиеся частной практикой.

КОГО ОСВОБОДИЛИ ОТ ДЕКЛАРАЦИЙ И НАЛОГОВ

Она добавила, что за последние два года произошло много изменений. Например, в случае продажи недорого имущества, которое находилось в собственности меньше 3 или 5 лет, с 1 января 2022 года не надо сдавать декларацию. Но при условии, что недвижимость (квартиры, садовые домики, земельные участки) продана за сумму до 1 млн рублей в год, а иное имущество (гаражи, авто и пр.) — до 250 тыс. рублей в год.

— С 1 января 2022 года семьи с двумя и более детьми освобождаются от уплаты налога на доходы физических лиц при продаже жилой недвижимости независимо от того, сколько по времени она находилась в собственности. Это некая форма поддержки семей с детьми, — говорит Елена Зотова. — Но есть условия: это должно быть единственное жилье и в год продажи или до 30 апреля следующего года должно быть куплено жилье большей площади.

Кроме того, от подачи декларации освободили тех, продал имущество, полученное в наследство, по договору дарения от родственников, по приватизации, договору пожизненного содержания с иждивением, и владел им больше трех лет (раньше было 5 лет). Не нужно декларировать доходы от налоговых агентов, выплачивающих доход в доход в натуральной форме.

В УПРОЩЕННОМ ПОРЯДКЕ

С прошлого года действует упрощенная система предоставления социальных, имущественных и инвестиционный вычетов. Правда, только для тех, у кого право на вычет возникло в 2020 году и они уже начали его использовать в прошлом году. Как рассказала Елена Зотова, заполнять в таком случае декларацию не нужно, все это сделает налоговый орган, но при определенных условиях.

Во-первых, человек должен быть пользователем личного кабинета налогоплательщика на сайте ФНС. Во-вторых, инвестиционные счета и сделки по покупке недвижимости должны быть проведены в пяти банках-партнерах: ВТБ, Альфа-Банк, РСХБ, Сбербанк или Тинькофф. В упрощенном порядке вместо четырех месяцев документы будут рассматриваться 1,5 мес.

— Налоговая служба самостоятельно сформирует сумму вычета и подготовит предзаполненное заявление не позднее 20 марта, — сообщила Елена Зотова.

Для остальных подать декларацию можно без визита в инспекцию через личный кабинет налогоплательщика для физических лиц на сайте ФНС России. По словам начальника отдела работы с налогоплательщиками УФНС России по Челябинской области Евгения Ермоленко, к электронной услуге подключены почти 1,2 млн южноуральцев:

— За 2021 год мы получили 440 тысяч деклараций 3НДФЛ. Из них 31% — на бумаге, в электронном виде подано более 68% деклараций.

За год исчислено налога на доходы физлиц на 2,3 млрд рублей. Сумма налога, возвращенная из бюджета в связи с использованием налоговых вычетов, в 2021 году составила 8,5 млрд рублей.

НАЛОГ НА ВКЛАДЫ

В этом году южноуральцы впервые будут платить налог с доходов по вкладам в банках с части процентных доходов больше 42,5 тыс. руб. Исключение — счета эскроу и вклады, ставка по которым в течение года не превышала 1%. Как добавила Елена Зотова, декларацию подавать не надо — до 1 февраля банки передадут информацию о выплаченных процентах, ФНС рассчитает налог и отправит уведомление. Заплатить этот налог за 2021 год вкладчикам придется до 1 декабря 2022 года.

ЧТО БУДЕТ ЕСЛИ НЕ ПОДАТЬ ДЕКЛАРАЦИЮ И НЕ ЗАПЛАТИТЬ НАЛОГ

С прошлого года ФНС начала работать с южноуральцами, которые не отчитались о доходах от реализации недвижимого, в том числе полученного в дар. С 16 июля налоговики открыли проверки и доначислили налог с пенями и штрафами. В 2021 году таким доначислили налог 18 тыс. южноуральцев на 384 млн рублей.

Штраф за непредставление декларации в срок — 5% не уплаченной в срок суммы налога за каждый месяц, но не более 30% указанной суммы и не менее 1 000 рублей. В случае нарушения срока уплаты налога также взимаются пени и штраф в размере 20% от неуплаченной суммы налога.

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