В Челябинской области при пожаре в жилом доме погиб четырехлетний ребенок

Ребенок находился в квартире один. Фото: ГУ МЧС по Челябинской области

В Южноуральске Челябинской области при пожаре погиб трехлетний ребенок. Инцидент произошел днем в трехэтажном многоквартирном доме на улице Спортивная. Об этом в четверг, 27 января, сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС.

—В ходе разведки установлено, что в комнате на первом этаже горела мебель и вещи на площади 3 квадратных метра. В соседней комнате звеном газодымозащитной службы было обнаружено тело мальчика 2018 года рождения, без признаков жизни. Ребенок на момент пожара находился дома один, — сообщили в чрезвычайном ведомстве.

Фото: ГУ МЧС по Челябинской области

До прибытия пожарных из жилого дома самостоятельно эвакуировались 13 взрослых и один ребенок. На ликвидацию возгорания от МЧС привлекалось 25 человек и 6 единиц техники.

Сейчас с родителями погибшего ребенка работают психологи. Точную причину возникновения огня предстоит выяснить сотрудникам отдела дознания и специалистам испытательной пожарной лаборатории.

Также по факту гибели ребенка Следственный комитет возбудил уголовное дело о причинении смерти по неосторожности (ч.1 ст.109 УК).

— В настоящее время по уголовному делу проводится комплекс необходимых следственных действий, устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Расследование уголовного дела взято на контроль руководителем следственного управления, — сообщил старший помощник руководителя СУ СКР по Челябинской области Владимир Шишков.

Обновлено в 19:15. Пожар в Южноуральске Челябинской области начал обрастать новыми подробностями. Как сообщил источник «Комсомольской правды», погибшим в ходе инцидента был мальчик, которого в прошлом году находили спящим на дороге.

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