Погибшим при пожаре в Южноуральске был мальчик, которого ранее находили спящим на обочине дороги

Погибшему мальчику было четыре года. Фото: скриншот видео из сообщества «Типичный Челябинск» / vk.com
Пожар в Южноуральске Челябинской области начал обрастать новыми подробностями. Как сообщил источник «Комсомольской правды», погибшим в ходе инцидента ребенком был четырехлетний мальчик, которого в прошлом году находили спящим на дороге.
Следственный комитет уже возбудил уголовное дело о причинении смерти по неосторожности. Это расследование находится на контроле руководителя ведомства.
— В настоящее время по уголовному делу проводится комплекс необходимых следственных действий, устанавливаются все обстоятельства произошедшего, — сообщил старший помощник руководителя СУ СКР по Челябинской области Владимир Шишков.
Пожар в трехэтажном многоквартирном доме случился в четверг, 27 января. До прибытия огнеборцев из здания эвакуировались 13 взрослых и 1 ребенок. Четырехлетний мальчик был дома один - позже его тело нашли сотрудники МЧС.
Место трагедии. Фото: ГУ МЧС по Челябинской области
Фото: ГУ МЧС по Челябинской области
Напомним, громкая история произошла в июле прошлого года. Малыша обнаружил местный житель Южноуральска. Мужчина возвращался с работы на велосипеде, когда увидел на обочине недалеко от ГРЭС спящего ребенка. Он лежал на животе в обнимку с игрушечным грузовиком. Никого из взрослых поблизости не было.
Южноуралец снял происходящее на видео, кусочек которого в последствии разошелся по социальным сетям и СМИ. Мужчина разбудил мальчугана и довел до дома, но маму ребенка возмутила видеосъемка и вместо благодарности неравнодушному прохожему досталась порция хамства.
После произошедшего матери ребенка выписали административный штраф за ненадлежащее исполнение своих родительских обязанностей. Правда, сумма была небольшая – всего лишь 100 рублей. Но ребенка все-таки на какое-то время изъяли из семьи и поместили в соцучреждение. Мать не стали лишать родительских прав, поэтому ей вскоре возвратили мальчика.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники.
Viber/WhatsApp: +7-904-934-65-77
Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен и Телеграм
Почта: kpchel@phkp.ru