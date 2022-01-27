Погибшим при пожаре в Южноуральске был мальчик, которого ранее находили спящим на обочине дороги

Погибшему мальчику было четыре года. Фото: скриншот видео из сообщества «Типичный Челябинск» / vk.com

Пожар в Южноуральске Челябинской области начал обрастать новыми подробностями. Как сообщил источник «Комсомольской правды», погибшим в ходе инцидента ребенком был четырехлетний мальчик, которого в прошлом году находили спящим на дороге.

Следственный комитет уже возбудил уголовное дело о причинении смерти по неосторожности. Это расследование находится на контроле руководителя ведомства.

— В настоящее время по уголовному делу проводится комплекс необходимых следственных действий, устанавливаются все обстоятельства произошедшего, — сообщил старший помощник руководителя СУ СКР по Челябинской области Владимир Шишков.

Пожар в трехэтажном многоквартирном доме случился в четверг, 27 января. До прибытия огнеборцев из здания эвакуировались 13 взрослых и 1 ребенок. Четырехлетний мальчик был дома один - позже его тело нашли сотрудники МЧС.

Место трагедии. Фото: ГУ МЧС по Челябинской области

Фото: ГУ МЧС по Челябинской области

Напомним, громкая история произошла в июле прошлого года. Малыша обнаружил местный житель Южноуральска. Мужчина возвращался с работы на велосипеде, когда увидел на обочине недалеко от ГРЭС спящего ребенка. Он лежал на животе в обнимку с игрушечным грузовиком. Никого из взрослых поблизости не было.

Южноуралец снял происходящее на видео, кусочек которого в последствии разошелся по социальным сетям и СМИ. Мужчина разбудил мальчугана и довел до дома, но маму ребенка возмутила видеосъемка и вместо благодарности неравнодушному прохожему досталась порция хамства.

После произошедшего матери ребенка выписали административный штраф за ненадлежащее исполнение своих родительских обязанностей. Правда, сумма была небольшая – всего лишь 100 рублей. Но ребенка все-таки на какое-то время изъяли из семьи и поместили в соцучреждение. Мать не стали лишать родительских прав, поэтому ей вскоре возвратили мальчика.

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