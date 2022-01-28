Работы по обособлению трамвайных путей в Челябинске продолжатся, несмотря на протест начальника ГУ МВД Михаила Скокова

Машины начали застревать на новых бордюрах. Фото: Челябинский дорожник / Vk.com

Миндортранс настаивает на продолжении обособления трамвайных путей в Челябинске. Свою позицию КП — Челябинск озвучил заместитель министра дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области Александр Егоров.

— Полномочия по организации дорожного движения относятся к городской администрации, — подчеркнул в эфире радио «Комсомольская правда» (95,3 ФМ в Челябинске) Александр Егоров. — Не могу комментировать мнение коллег, но обособление трамвайных путей — первый шаг к работе метротрамвая, чтобы современные трамваи за 35 или 60 млн рублей, если это низкопольный транспорт, не попадали в аварию. Это огромные суммы. Трамвай должен не стоять в заторах, а иметь максимальное преимущество, только тогда он станет популярным среди горожан.

Александр Егоров также рассказал, что в городе на трамвайных путях устанавливались ограничительные столбики, но это лишь временное решение. В приоритете у Миндортранса обособление бордюрным камнем. Более этого, в центре Челябинска поставят видеокамеры, которые будут фиксировать нарушения на самых аварийных участках.

— Сейчас компании по обособлению не ведется, — пояснил Александр Егоров. — Работает группа, где прорабатывается обособление на этот и последующие годы. Когда что-то новое появляется, нужно время, чтобы сформировалась культура вождения. Это 18-тонный трамвай, такую машину сложно остановить. На мой взгляд, эффект должен быть в стабильной работе трамваев. Когда стоит 20 вагонов на рельсах из-за одного водителя, это не правильно. У более чем 95% трамвайных путей должно быть обособление.

Против установки бордюров на рельсах в Челябинске выступил новый начальник ГУ МВД региона Михаил Скоков. Он раскритиковал проект и поручил разобраться в ситуации начальнику УГИБДД ГУ МВД России по Челябинской области Андрею Харцызову из-за того, что работы не были согласованы с МВД.

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