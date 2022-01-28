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Общество28 января 2022 2:51

Работы по обособлению трамвайных путей в Челябинске продолжатся, несмотря на протест начальника ГУ МВД Михаила Скокова

Замминистра Миндортранса Александр Егоров прокомментировал, почему власти настаивают на бордюрном ограждении рельс
Ольга ЩАПИНА
Комментарии (3)Комментарии (3)(3)
Машины начали застревать на новых бордюрах. Фото: Челябинский дорожник / Vk.com

Машины начали застревать на новых бордюрах. Фото: Челябинский дорожник / Vk.com

Миндортранс настаивает на продолжении обособления трамвайных путей в Челябинске. Свою позицию КП — Челябинск озвучил заместитель министра дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области Александр Егоров.

— Полномочия по организации дорожного движения относятся к городской администрации, — подчеркнул в эфире радио «Комсомольская правда» (95,3 ФМ в Челябинске) Александр Егоров. — Не могу комментировать мнение коллег, но обособление трамвайных путей — первый шаг к работе метротрамвая, чтобы современные трамваи за 35 или 60 млн рублей, если это низкопольный транспорт, не попадали в аварию. Это огромные суммы. Трамвай должен не стоять в заторах, а иметь максимальное преимущество, только тогда он станет популярным среди горожан.

Александр Егоров также рассказал, что в городе на трамвайных путях устанавливались ограничительные столбики, но это лишь временное решение. В приоритете у Миндортранса обособление бордюрным камнем. Более этого, в центре Челябинска поставят видеокамеры, которые будут фиксировать нарушения на самых аварийных участках.

— Сейчас компании по обособлению не ведется, — пояснил Александр Егоров. — Работает группа, где прорабатывается обособление на этот и последующие годы. Когда что-то новое появляется, нужно время, чтобы сформировалась культура вождения. Это 18-тонный трамвай, такую машину сложно остановить. На мой взгляд, эффект должен быть в стабильной работе трамваев. Когда стоит 20 вагонов на рельсах из-за одного водителя, это не правильно. У более чем 95% трамвайных путей должно быть обособление.

Против установки бордюров на рельсах в Челябинске выступил новый начальник ГУ МВД региона Михаил Скоков. Он раскритиковал проект и поручил разобраться в ситуации начальнику УГИБДД ГУ МВД России по Челябинской области Андрею Харцызову из-за того, что работы не были согласованы с МВД.

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