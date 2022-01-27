В Челябинске по требованию главы МВД региона приостановили установку столбиков вдоль трамвайных путей

Михаил Скоков считает неэффективным решением установку столбиков вдоль трамвайных путей. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В Челябинске по требованию нового начальника ГУ МВД региона Михаила Скокова был приостановлен монтаж столбиков вдоль трамвайных путей. Глава ведомства раскритиковал этот проект и поручил разобраться в ситуации начальнику ГИБДД области Андрею Харцызову.

— Строительные работы не было согласованы с МВД. Работы приостановлены. Специалисты считают, что это неэффективное решение, и меня этот ответ устраивает, — заявил Михаил Скоков. Глава регионального МВД подчеркнул, что по вопросу об обособлении трамвайных путей будут проведены рабочие встречи, на которых инициаторов проекта постараются убедить отказаться от своей затеи. По мнению Скокова, изменения не принесут нужного эффекта в сфере обеспечении безопасности дорожного движения.

Глава регионального МВД подчеркнул, что по вопросу об обособлении трамвайных путей будут проведены рабочие встречи, на которых инициаторов проекта постараются убедить отказаться от своей затеи. По мнению Скокова, изменения не принесут нужного эффекта в сфере обеспечении безопасности дорожного движения.

Напомним, обособлять трамвайные пути начали осенью прошлого года. Установить бордюры, через которые не смогут проехать машины, планировали на разных участках общей протяженностью 30 км.

На некоторых участках поставили столбики, однако водители начали возмущаться. Так, под мостами в Ленинском районе часть ограждений убрали.

Напомним, Михаила Скокова назначили начальником ГУ МВД России по Челябинской области 10 января. До этого на службе он провел 32 года, а последние пять лет возглавлял управление в Северной Осетии.

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