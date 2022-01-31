Послание инопланетянам или ода Аркаиму? На реке Миасс в Челябинске появились загадочные круги

Фото: Максим Грицук

Жители Челябинска заметили круги на реке Миасс в районе филармонии. Кто-то предполагает, что это послание инопланетянам. Другие вспоминают премьеру фильма об Аркаиме, — планировка «Страны городов» представляет собой круги.

— Уже второй день что-то делают: то утаптывают, то чистят. В прошлом году примерно в это время кто-то кому-то признался в любви, — рассказал челябинец Максим. — Есть предположение, что это Аркаим, по крайней мере очень похоже. Просто сейчас в прессе много информации на эту тему.

В мэрии об объекте ничего и не слышали. Мы решили сходить на место и все узнать. Как выяснилось, круги — это дело рук (и ног) инициативной группы художников совместно с Федерацией бокса. Среди них Владислав «Маркер» Одегов — автор знаменитой «Девушки с караваем» и цифровой кузнец Денис Анохин. Завершенная работа будет не только впечатляюще выглядеть, но и иметь смысловое наполнение.

Фото: Егор ПОБЕРЕЙ

— При помощи этой работы мы хотим выразить респект нашим российским спортсменам, которые будут выступать на Олимпиаде. Еще мы хотим поздравить людей с Китайским Новым годом тигра. Иероглифами здесь изображен лозунг «Быстрее! Выше! Сильнее! Вместе!», — рассказала КП-Челябинск Денис Анохин.

Сейчас работа еще не завершена и со стороны выглядит как те самые «круги на полях». Но в дальнейшем художники планируют добавить ярких красок Российского триколора и смонтировать эффектное видео с завершенной работой, которое точно увидят наши олимпийцы.

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