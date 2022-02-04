Челябинец получил в наследство квартиру с долгом в 28 тыс. рублей по капремонту

Челябинец уверяет, что платежки за капремонт ему не приходили. Фото: Google карты, Олег Укладов

Челябинцу Олегу в наследство после смерти матери в 2019 году досталась квартира на Северо-Западе Челябинска — на 40-летия Победы. Его преклонного возраста мама последний год практически не выходила из дома, поэтому все квитанции за услуги он оплачивал сам. Но ни разу среди них не было платежки за капремонт. Хотя как только мужчина оформил жилье на себя — ему сразу выставили счет 28 тысяч рублей аж с 2014 года.

— Я пытался выяснить, откуда такие суммы, но так никакого внятного ответа не получил. Сказали только, что с 2014 года посчитали. Хотя если бы квитанции приходили, мы бы могли оформить льготу, так как мама была пенсионеркой, — говорит Олег. — Сумма немаленькая, поэтому я гашу ее постепенно с текущими платежами. Плачу уже и штрафы, и пени. Конечно, к такому я был не готов.

«Комсомольская правда-Челябинск» обратилась к регоператору капремонта Челябинской области с вопросами. Там объяснили, что оплачивать капремонт ежемесячно обязаны все с момента возникновения права собственности — такие платежи являются обязательными.

— Законом не предусмотрена обязанность предоставления региональным оператором реструктуризации долга собственникам и не закреплено право освобождать собственников от уплаты взносов и пени на капитальный ремонт, — сообщили в пресс-службе.

ЧТО ГОВОРЯТ ЮРИСТЫ

К сожалению, совсем не оплачивать долг в подобных ситуациях не получится — капремонт «привязан» к квартире, а не к собственнику. В данном случае можно договориться с регоператором — заключить соглашение, что вы платите текущие платежи и долг за три года до смерти бывшего хозяина.

— Если регоператор против, то остается вариант — применить срок исковой давности. Но это возможно только, если регоператор подает на наследника в суд, когда тот отказывается оплачивать долг, — объяснил юрист Александр Щербинин.

В таком случае новый собственник квартиры обращается в суд с заявлением о применении срока исковой давности (три года) и если суд его удовлетворит, долг можно уменьшить. В данном случае получается, что три года срока исковой давности уже прошли, а той суммы, что «сверху» вносит Олег по сей день, должно хватить на оплату пени и штрафов.

КАК СНИЗИТЬ ПЛАТУ ЗА КАПРЕМОНТ

Регоператор напомнил, что южноуральцы могут получить компенсацию расходов на оплату капремонта: 50% — одиноко проживающие неработающие граждане старше 70 лет, 100% — старше 80 лет. Такие же условия действуют для семьи неработающих пенсионеров и инвалидов первой и второй групп, которые живут вместе. Напомним, что льгота носит компенсационный характер — то есть сначала нужно заплатить.

Дополнительно соцзащита с 1 января 2016 года ежемесячно при отсутствии долгов выплачивает компенсацию по платежам за капремонт. Помимо категорий, перечисленных выше, на компенсацию могут рассчитывать:

— ветераны боевых действий;

— инвалиды 1 и 2 групп;

— дети — инвалиды;

— граждане, имеющие детей — инвалидов.

С 1 января в Челябинской области повысилась плата за капремонт на 17% с 8,6 руб. за кв. метр до 10,1 руб. Квитанции с повышенным платежом южноуральцы получат уже в феврале. Откуда такие цифры рассказал генеральный директор регионального оператора капремонта Челябинской области Виктор Тихоненко.

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