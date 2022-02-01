На берегу Первого озера в Челябинске построят ФОК с бассейном и общежитие для спортсменов

Территорию у спорт-школы "Алмаз" начали благоустраивать в 2019 году. Фото: мэрия Челябинска

В Челябинске на берегу Первого озера, по улице Хохрякова построят физкультурно-оздоровительный комплекс в два этажа и трехэтажное общежитие для студентов. Как рассказал «Комсомольской правде-Челябинск» директор спортшколы олимпийского резерва по боксу Владимир Репкин, сейчас идет этап проектирования.

— Все изыскательные работы закончены, земля оформлена, скоро будут готовы эскизные проекты. Следующий шаг после получения положительного заключения Госэкспертизы — попасть в федеральную программу по финансированию, — рассказал Владимир Репкин. — Уже проделана большая работа.

На 10 февраля назначены публичные слушания, на которых комиссия решит, можно ли увеличить этажность планируемых зданий. По правилам застройки и землепользования здания должны быть одноэтажными, но «Алмаз» планирует сделать ФОК двухэтажным (общая площадь здания 7,4 тыс. кв. м.), а общежитие гостиничного типа для спортсменов из других городов, которые приезжают в Челябинск на соревнования, трехэтажным (1,9 тыс. кв. м.).

ФОК и общежитие разместят на участке больше 29 тыс. кв.м. Фото: мэрия Челябинска

В пояснительной записке указывается, что участок сейчас не застроен, на нем есть деревья и кустарники. «Алмаз» просит также немного снизить процент озеленения, но на участке будут высажены многолетний газон, деревья и кустарники. Планируется также построить круговую беговую дорожку, парковку и организовать место для уличных спортобъектов.

Территория на берегу Первого озера активно благоустраивается. В 2019 году около школы олимпийского резерва по боксу «Алмаз» на Хохрякова,1 сделали новые спортплощадки с тренажерами, доступные для всех. Раньше там была заросший пустырь и болото. А в октябре «Комсомолке» стало известно, что мэрия Тракторозаводского района обсуждает проект благоустройства береговой линии со стороны Северо-Востока от лодочной станции до спорт-клуба «Алмаз».

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