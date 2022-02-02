Как подать заявление в 1 класс в Челябинске через госуслуги: пошаговая инструкция

Потренироваться в заполнении онлайн заявлений можно до конца месяца Фото: Василий Вахрин

До 28 февраля 2022 в Челябинске работает тестовая система электронной записи детей в школу. Она нужна для того, чтобы родители подготовили необходимые документы и зарегистрировались на госуслугах — потому что подать заявление в 1 класс онлайн можно только через единый портал. Как правильно заполнять форму, мы рассказываем в пошаговой инструкции.

Тестовая форма для заявлений находится на сайте edu-74.ru. Выбирайте первой кнопку «Регистрация заявлений».

Тестовая страница зашита на сайте edu-74.ru

В соседней вкладке откроется портал образовательных услуг. Справа сверху увидите красный прямоугольник «Вход в личный кабинет»: кликайте на него. Войти можно только через госуслуги.

Перед тем, как начать, зайдите в личный кабинет через госуслуги

Если у вас нет личного кабинета, зарегистрируйтесь и подтвердите личность, а если есть — предоставьте образовательном порталу права к доступу ваших личных данных.

Сайт попросит вас предоставить доступ к личным данным: если вы это сделаете, то почти все поля в заявлении у вас заполнятся автоматически

Как только нажмете галочку, вас вернет на портал образовательных услуг, но уже под вашим именем, что отобразится в красном углу. Теперь можно кликнуть на «Регистрацию заявлений».

После того, как войдет в личный кабинет, нажмите на кнопку "Регистрация заявлений"

Это действующий сайт, через который подают заявления в детский сад, загородный лагерь и в школу в текущем учебном году. Будьте внимательны: вам нужно выбрать раздел «ТЕСТОВАЯ! Регистрация заявления в первый класс будущего года».

Здесь будьте внимательны: есть записи на текущий год (для нынешний школьников) и на будущий - тестовый. Последний вам и нужен

На следующей странице после заполнения блоков вам будут открываться новые. Сначала, чтобы подать заявление в 1 класс, необходимо указать муниципалитет — выбирайте из списка Челябинск.

Первое, что нужно сделать, выбрать город, в котором ребенок пойдет в школу

Далее с госуслуг подгрузится информация о вас: фамилия, имя и отчество, дата рождения, паспортные данные. Здесь вам нужно обязательно выбрать «Тип заявителя» и «Тип родства» с ребенком.

Все ваши данные подтянутся с сайта госуслуг, их нужно только проверить

Затем сайт предложит проверить адрес регистрации и фактического проживания. Если они совпадают, нажмите соответствующую кнопку. Если нет — впишите вручную. Это тоже необходимо, чтобы подать заявление в 1 класс.

Если прописка и адрес фактического проживания отличаются, придется вписать их вручную

После чего появятся данные о ребенке. Если на госуслугах это поле заполнено, то на сайте все загрузится автоматически. Если же нет, необходимо будет вбить фамилию и имя, а также дату рождения и данные о свидетельстве самостоятельно.

Имя ребенка тоже подтянется с госуслуг, если он вбит в вашем личном кабинете. Либо вам нужно будет заполнить поля самим

В графе с контактной информацией выбирайте способ связи, чтобы вам сообщили статус заявления: по электронной почте или по телефону. Для надежности лучше вписать и номер, и email.

Для связи выбирайте и телефон, и почту, чтобы сообщение о зачислении точно не потерялось

Если вам принципиально изучение госязыка региона в школе, ребенку необходимы специальные условия из-за его состояния здоровья или в школе уже обучаются ваши дети, нужно проставить соответствующие галочки. В таком случае первокласснику подберут школу под требования родителей. Кроме того, предусмотрен приоритет и льготным категориям.

Проставьте все галочки, которые считаете нужными. Можно не ставить ни одну

В самом конце заявления осталось выбрать школу. В этом режиме выпадает только «тестовая», но в реальном заявлении необходимо будет отыскать свою. В графе класс ищите первый.

В тестовом формате выбрать можно только одну школу, но в настоящем заявлении в списке будут все

Проставив галочки и заполнив проверочное слово, вы получите номер заявления. Он будет недействительным, так как форма тренировочная. Но именно в таком порядке вам и нужно будет подать заявление в 1 класс с 1 апреля 2022.

После заполнения всех обязательных полей и завершения процесса вам присвоят номер и дату со временем подачи заявления. Сейчас оно будет в отклоненых, но с 1 апреля сразу же адресуется в вашу школу

Если вы не знаете, к какой школе относится ребенок, или хотите попасть в учебное учреждение не по прописке, то ознакомьтесь с информацией, как в 2022-2023 году будут принимать в 1 классы.

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