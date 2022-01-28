Когда начнется прием заявлений в 1 класс в Челябинске на 2022-2023 учебный год

Передать документы можно тремя способами: лично, по почте или онлайн Фото: Алексей БУЛАТОВ

В 2022-2023 учебном году будет две волны поступлений в первый класс: сначала зачислят детей по месту жительства, а потом, если останутся места, остальных желающих. Но перед тем как подать заявление в школу, родителям предлагают ознакомиться с информацией по приему заявлений в 1 класс в Челябинске.

До 15 марта 2022 года на сайте администрации Челябинска появится распоряжение по прикреплению к школам. Каждый год перечень меняется, потому что в него включают новостройки. Плюс, из-за большой нагрузки некоторые дома перекрепляют к другим школам.

— Если дом сдается позже, чем выйдет распоряжение, можно не найти там свой адрес. Но беспокоиться не нужно: ребенку в любом случае предоставят первоочередное право закрепления за своей школой, — объяснила заместить председателя Комитета по делам образования города Челябинска Лариса Манекина.

После этого родителям рекомендуют перейти на сайт школы, к которой прикреплен их ребенок, и ознакомиться с правилами приема в 1 класс. В каждом учебном учреждении они разные. Там будет информация о документах, сроках подачи и встречах.

С 1 апреля и до 30 июня в Челябинске начнется прием заявлений в 1 класс по месту жительства. Родители могут предоставить документы тремя способами:

— лично в школе,

— по почте России,

— через госуслуги.

Если вы подадите электронное заявление, то в течение месяца после его одобрения нужно будет донести оригиналы документов в школу.

После того, как основная масса детей будет набрана, в школах объявят вторую волну приема в 1 класс. С 5 июля родители смогут подать заявление не по прописке. Но это возможно, если в учреждении останутся свободные места.

Кстати, с 31 января по 28 февраля включительно можно заполнить тестовое электронное заявление на госуслугах. Тренажер позволит отработать движения при регистрации ребенка в первый класс. Для этого необходимо зарегистрироваться на едином портале.

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