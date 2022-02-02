Накачал огромные губы: парень из Магнитогорска шокировал родственников своим внешним видом

Парень намерен менять себя и дальше. Фото: _beauty_boy/instagram.com

Илья Подолякин из Магнитогорска даже в детстве не любил машинки, всегда просил маму покупать ему куклы. Но такое увлечение женщину не тревожило. А потом парень из династии военных решил стать парикмахером. Когда переехал в Москву кардинально изменил образ: отрастил волосы, ногти в 7 сантиментов. Но главное, что беспокоит теперь маму Ольгу — огромные накаченные губы.

— Сын накачал вот такие губы, я с ним пытаюсь разговаривать, но он меня не слышит, — пожаловалась женщина в эфире программы на НТВ. — Мы обращались к психологам в Магнитогорске. Она спросила у Ильи: «Вас это беспокоит?» Он говорит: «Нет». Я сказала, что меня очень беспокоит. На что психолог посоветовала мне обратиться к специалисту.

ДИНАСТИЯ ВОЕННЫХ

Папа Ильи — военный, как дедушка и даже прадедушка. Сам парень в армию не пошел по состоянию здоровья.

— Отец сказал, что мы уже отдали долг Родине и за Илью тоже, — рассказывает Ольга. — Когда он жил в Магнитогорске, было практически незаметно. Но когда переехал в столицу, начал трансформацию. Сын считает, что у него нижняя губа нормальная, а верхняя очень тонкая. Сначала это было чуть-чуть. Даже папа не заметил. Илье было 18 или 19 лет. Я думала, что немного накачает, ничего страшного не будет.

На коррекции губ Илья не остановился. В Москве «прокачался» по-полной: губы, скулы, подбородок. И одежду выбрал соответственно образу: высокие каблуки, обтягивающие штаны, шубы, яркий макияж. Завершают картину ногти длиной 7 сантиметров.

Помимо накачки губ, Илья отрастил ногти, изменил подбородок и скулы. Фото: _beauty_boy/instagram.com

КУДА ЕЩЕ КРАШЕ!

Сам Илья Подолякин своим внешним видом доволен, хотя в интернете хейтеры заваливают его грубыми сообщениями, не церемонясь в выражениях. Очень рад парень оказаться и на ТВ, эфир он с гордостью выкладывает в соцсети.

— Я каждый день просыпаюсь утром, подхожу к зеркалу и думаю: ну куда еще краше! — делится Илья. — Мое тело, это мой храм, и прошу в чужой монастырь со своим уставом не влазить. Я считаю, что мне пишут злые завистливые женщины, которые не удовлетворены своей жизнь. Нос у меня пока что свой, но это в планах. Процентов 10 сделано, что хотел. 90 — еще работать и работать. Скулы, профиль, подбородок — это все филлеры. Мне кажется губы подсдулись, они маловаты. У меня очень много пунктов: поставить белоснежные виниры, уши, нос, губы качаем, пока не лопнут, скулы, волосы тотал блонд. Это мои планы на ближайшие 5 лет.

Илья остался доволен обсуждением себя на ТВ. Фото: aleksadevil/instagram.com

— Я в шоке, Илья, не надо, пожалуйста, мне это больно слышать, — просит мама своего сына, услышав о планах.

ХОЧУ СЕМЬЮ И ДОЧКУ

Также мама Ильи призналась, что ее сын всегда говорил, что хочет семью и дочку. Да и парень не отрицает, что ищет жену.

— Я себя определяю как мужчина, немножко феминизированно, — рассказал Илья Подолякин. — Но меня это не отталкивает. Я найду человека, который меня примет в любом виде. Но сначала нужно обеспечить жизнь ребенку и второй половине.

КЛИЕНТЫ ПУГАЮТСЯ

В Москве Илья работает парикмахером. В столице в этой профессии много необычных мужчин. Но даже там руководителей салонов пугала такая внешность.

— Приходила одна женщина в салон и перекрестилась, говорит: «Упаси, Господи, попасть к такому мастеру», — вспоминает Илья. — Когда приходил в салон, директора меня пугались, даже когда у меня было все естественное. Кричали: вы не формат нашего салона. Я знал, что найду свое место. У меня свой контингент клиентов, которые записываются ко мне.

ИСПУГАЛА ЖЕНИХА ГУБАМИ

Илья — не единственный, кто прославил Магнитогорск огромными накаченными губами. Трижды героиня программы «Давай поженимся» Алекса Девил искала жениха, но так и не встретила свою судьбу.

Алекса тоже стала жертвой хейта и все чаще стала скрывать лицо. Фото: aleksadevil/instagram.com

— Я вас боюсь! — завил жених в эфире Первого канала. — Мне обещали красавицу. Но зачем эти губы? Меня друзья засмеют!

В инстаграме Алекса сама называет себя ошибкой косметолога и признается, что ей накачали литр ботокса. Сейчас все чаще губы закрывает платком.

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