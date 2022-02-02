С кашлем — налево, без кашля — направо: смотрим, какие очереди в челябинских поликлиниках

За неделю количество амбулаторных больных выросло на 300% Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В Челябинске растет число заболевших коронавирусом и ОРВИ, поэтому в городских поликлиниках снова образовались огромные очереди. Люди приходят с температурой и без, а медики едва успевают оказать помощь каждому. Похожая ситуация уже была осенью 2020 года, во время очередной волны коронавируса. Показываем, что творится сейчас в больничных коридорах.

Узкие коридоры плотно набиты людьми Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Люди стоят в очереди, чтобы сдать ПЦР-тест Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Подбадривающие надписи тоже имеются Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В то же время, в Челябинске стали чаще отправлять людей на КТ, но пневмония там встречается гораздо реже. Об этом на брифинге рассказала первый вице-губернатор Челябинской области Ирина Гехт. По ее словам, в 73% обследований не находят поражение легких.

Порой табличек в больнице не хватает, и медикам приходится помогать посетителям не заблудиться Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

А иногда и пробить талончик Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В некоторых больницах ажиотаж начался еще на прошлой неделе. Например, в ОКБ № 2 по улице Гагарина было яблоку негде упасть.

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Бахилы, конечно, у всех, но мытье полов никто не отменял Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Какая-никакая социальная дистанция Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Поток людей в больницах будто не собирается заканчиваться Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Очереди стараются распределять Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Эти люди уже знают, что заболели, осталось выяснить, чем конкретно Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

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