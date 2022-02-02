С кашлем — налево, без кашля — направо: смотрим, какие очереди в челябинских поликлиниках

За неделю количество амбулаторных больных выросло на 300%
Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
В Челябинске растет число заболевших коронавирусом и ОРВИ, поэтому в городских поликлиниках снова образовались огромные очереди. Люди приходят с температурой и без, а медики едва успевают оказать помощь каждому. Похожая ситуация уже была осенью 2020 года, во время очередной волны коронавируса. Показываем, что творится сейчас в больничных коридорах.
Узкие коридоры плотно набиты людьми
Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
Люди стоят в очереди, чтобы сдать ПЦР-тест
Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
Подбадривающие надписи тоже имеются
Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
В то же время, в Челябинске стали чаще отправлять людей на КТ, но пневмония там встречается гораздо реже. Об этом на брифинге рассказала первый вице-губернатор Челябинской области Ирина Гехт. По ее словам, в 73% обследований не находят поражение легких.
Порой табличек в больнице не хватает, и медикам приходится помогать посетителям не заблудиться
Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
А иногда и пробить талончик
Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
В некоторых больницах ажиотаж начался еще на прошлой неделе. Например, в ОКБ № 2 по улице Гагарина было яблоку негде упасть.
Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
Бахилы, конечно, у всех, но мытье полов никто не отменял
Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
Какая-никакая социальная дистанция
Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
Поток людей в больницах будто не собирается заканчиваться
Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
Очереди стараются распределять
Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
Эти люди уже знают, что заболели, осталось выяснить, чем конкретно
Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
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