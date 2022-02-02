Датчики получат все: в Челябинской области детям с диабетом выдадут сенсоры для измерения глюкозы

Скоро датчики смогут получить все дети с диабетом первого типа. Фото: пресс-служба минздрава Челябинской области, Дарья Маркова

В Челябинской области детей с диабетом первого типа обеспечат современными флешсистемами: уровень сахара в крови можно будет смотреть в телефоне. К руке ребенка прикрепляют небольшой датчик, который передает показания в специальное приложение.

В сентябре прошлого года в редакцию «Комсомольской правды-Челябинск» обратились родители детей с диабетом, которые пытались добиться бесплатной выдачи флешсистем. У школьников все пальцы были исколоты от постоянного измерения уровня сахара в крови, и это при существовании современных удобных средств. Тогда чиновники заявляли, что финансирования на них пока нет.

И вот радостная новость: на закупку средств для непрерывного мониторинга глюкозы из областного бюджета выделили 126 миллионов. Сейчас проходит аукцион на закупку устройств. В регионе ими планируют обеспечить всех детей с диабетом первого типа.

— На 1 января 2022 года — 1017 детей имеют сахарный диабет первого типа в Челябинской области. По стандарту из них должны быть обеспечены 870. Но принято решение обеспечить всех пациентов средствами непрерывного мониторинга глюкозы. Такой опыт один из первых в России, — рассказывает начальник управления организации медицинской помощи детям и матерям министерства здравоохранения Челябинской области Эльвира Домрачева.

Один из первых бесплатных датчиков уже установили шестнадцатилетней Алене Шуляевой. У девушки выявили диабет в 2012 году, последние 10 лет ей приходится прокалывать пальцы и отказываться от привычного для обычных подростков образа жизни.

— Пальцы у ребенка исколоты сильно. Чтобы отдыхать, периодически ставила ей этот датчик: через месяц, иногда через два. Но не каждый раз, потому что не было такой возможности финансовой. Не все могут позволить покупать эти датчики регулярно. Когда маленькие заболели детки, да и подростки тоже, нужно прокалывать пальчики раз 13 днем и ночью. В какой-то момент становится уже некуда колоть, — делится мама пациентки Людмила.

Теперь Людмила сможет отпускать дочь в лагерь или на прогулки с друзьями. Ведь за ее здоровьем мама наблюдает через приложение в своем телефоне.

Но такой датчик смогут получить не все дети. Существуют возрастные ограничения — именно такую систему флешмониторинга можно использовать для детей только с четырех лет.

— У нас в области есть 12 детей, которым еще не исполнилось четыре года и в феврале-марте не исполнится еще. Но эти дети тоже будут иметь систему непрерывного мониторинга — это будет система Guardian, которая работает примерно так же, — объясняет заведующая отделением эндокринологии ГБУЗ ЧОДКБ, врач детский эндокринолог Ирина Гунбина.

Через приложение можно будет отслеживать уровень сахара в крови ребенка. Фото: пресс-служба минздрава Челябинской области

ВЫДАДУТ ДАТЧИК И НАУЧАТ ПОЛЬЗОВАТЬСЯ

Выдавать новые устройства будут только в детском эндокринологическом центре, который находится в областной детской клинической больнице. Как будут проходить поставки, пока непонятно. Но врачи планируют индивидуальный подход к выдаче систем мониторинга.

— Будем смотреть, как пациенты используют датчики. Примерно треть всех пациентов уже уверенно пользуются ими: их не надо обучать, они все знают. Им планируем выдать сразу большое количество, чтобы они не ездили к нам каждые две недели. Но будут новички, которые никогда этим не пользовались и даже не представляют, что это такое, — рассказывает Ирина Гунбина.

Первый датчик можно получить во время госпитализации или на амбулаторном лечении. Врачи расскажут все об устройстве, установят и будут наблюдать состояние ребенка. Также придется пройти небольшое обучение. Но это только звучит страшно, поверьте.

— В конце декабря Алена лежала в больнице. Врач показал ей, какую установить программу, как проверять, все объяснил. Дочь сама уже рассказала мне, установила мне на телефон программу, в которой я теперь вижу показания, — рассказывает Людмила.

Но не все родители хотят воспользоваться новой системой. По словам Ирины Гунбиной, часть семей уже привыкли проверять уровень сахара в кроки при помощи традиционных методов.

— Насильно не будем никого хватать и устанавливать. Если захотят, установим. Понравится — продлим. Постараемся обеспечить всех. Работали над этим в течение всего 2021 года, как только вышел стандарт. Мы очень рады, что это все получилось. Все это для того, чтобы пациентам стало немножко легче жить с этим тяжелым заболеванием.

Наравне с флешсистемой мониторинга продолжат выдавать и привычные полоски для измерения глюкозы — ими придется иногда пользоваться даже тем, кто установит датчики. Медики и родители детей с диабетом первого типа говорят о новых возможностях с восторгом в глазах. Ведь теперь жизнь этих детей станет еще ближе к обычной.

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