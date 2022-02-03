Новогодний фотоконкурс домашних питомцев Funny pets: публикуем имена победителей

В декабре и январе вы присылали нам фото своих домашних питомцев на конкурс Funny pets, а потом голосовали за них. Пришло время подвести итоги. Награждение состоится 8 февраля в 17:00 в пресс-центре «Комсомольской правда-Челябинск».

В номинации «Лучший кот» победил кот Рося. Хозяйка Наталья написала трогательный рассказ от имени пушистика:

— В августе 2020 года меня нашли под ливнем, в грязной луже, в небольшом городке Южного Урала. Я был избит, на мордочке «красовался» отпечатавшийся гудроном след от подошвы мужского сапога. Я ничего не понимал от боли и голода, мне не было (как сказали врачи) и двух месяцев. В процессе лечения выяснилось, что я совершенно глухой от рождения. Добрый доктор сказала, что это плата за мои бездонные голубые глаза. Меня выходили, вылечили и оставили жить в коллективе! Теперь я каждое утро хожу на работу.

В номинации «Лучший пес» больше всего голосов набрал золотистый ретривер Лэстер. Хозяйка Светлана Вешкина сфотографировала его под Новогодней елкой.

— Лэстер в ожидании подарков, — говорится в подписи к фото.

В номинации «Лучшее экзотическое животное» одержал паук Валера.

— Это Валера — паук Brachypelma vagans. По характеру интроверт, любит зависать в своем домике, а еще он очень красивый. Однажды он сбежал из террариума, и целый месяц я не могла его найти. Я несколько лет мечтала завести паука, они меня завораживают и не пугают, — пишет его хозяйка Арина Казакова.

Победители каждой номинации получат:

— сертификаты на услуги Челябинской Ветстанции и «ЗООАПТЕКИ В КАЖДЫЙ ДОМ».

— сертификаты на 2000 рублей от партнера конкурса — отеля для домашних питомцев & груминг салон BookingCat.

— сертификаты от студии груминга HOLLYWOOD номиналом 1000 рублей.

— подарочные наборы от PETSHOPRU.

Партнер конкурса Челябинская Ветстанция и «ЗООАПТЕКА В КАЖДЫЙ ДОМ» выбрала победителя в спецноминации. Это пес Цоник. Его хозяин Елисей Бадин получает дорожную сумку на колесах.

Поздравляем победителей и благодарим всех за участие в фотоконкурсе Funny pets.

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПАРТНЕР КОНКУРСА

Интернет-магазин «ЗООАПТЕКА В КАЖДЫЙ ДОМ» — качественное питание, лекарства и средства по уходу, одобренные нашими ветеринарными врачами. Представлен широкий выбор кормов и ветеринарных диет для кошек и собак от таких ведущих мировых брендов, как Royal Canin и Pro Plan, Hills, Farmina.

Доставка осуществляется все дни недели с 10:00 до 21:00. При покупке свыше 699 рублей — доставка бесплатно.

Самостоятельно забрать заказ и получить консультацию можно по адресам:

— г. Челябинск, Свердловский тракт, 18-А, аптечный киоск ветеринарной клиники ОГБУ «Челябинская ветстанция»;

— г. Челябинск, ул. Пржевальского, 2, УВЛ Металлургического района;

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ОФИЦИАЛЬНЫЙ ПАРТНЕР

PETSHOP.RU — это удобный интернет-магазин зоотоваров с доставкой по всей стране и сеть розничных магазинов в 34 городах России. Один из основных двигателей развития бренда — любовь к домашним питомцам. Ведь именно с любви началась история petshop.ru. Желание окружить заботой своего пса Рональдо и реалии современного ритма жизни вдохновили основателя бренда Олега Корчагина на создание сервиса, где все необходимое можно заказать с доставкой на дом, а широта ассортимента сможет удовлетворить любые потребности хозяев и их любимцев. Из небольшого склада в квартире бренд вырос в крупную всероссийскую сеть с продуманной логистикой, оффлайн-магазинами, собственным фестивалем и дополнительными сервисами.

Сегодня заботливые владельцы питомцев могут заказать с бесплатной доставкой на дом все, что нужно для качественной заботы: корма, лакомства, лежанки, игрушки и многое другое. Розничные магазины, расположенные по адресам: ул. Чичерина 37б и пр-кт Ленина 73, также порадуют широким ассортиментом, а продавцы с радостью помогут определиться с выбором.

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ОФИЦИАЛЬНЫЙ ПАРТНЕР

HOLLYWOOD — студия груминга для животных, предоставляющая услуги уже более 5 лет.

У нас к Вашему питомцу найдут индивидуальный подход и предложат максимум полезных и приятных процедур в зависимости от стандартов породы, здоровья питомца и пожеланий хозяина. Мы предлагаем полный комплекс процедур по уходу за шерстью и кожей, а также гигиеной Вашего четвероногого друга, включающий в себя вычесывание, мытье, стрижку, подравнивание когтей, чистку зубов, ушей, тримминг (выщипывание шерсти) и многие другие процедуры.

Наша команда — это сертифицированные и дипломированные мастера, профессионалы с многолетним опытом работы с животными.

Каждая процедура проходит безболезненно и безопасно. К Вашим услугам : подготовка питомца к выставке, а также различные виды стрижек любых пород собак и кошек. Также у нас открыта школа подготовки для грумеров.

Обеспечьте правильный уход за шерстью Вашего четвероногого друга, ведь именно он является одним из составляющих хорошего самочувствия Вашего любимца!

При первом посещений студии мы дарим скидку 10%.

Мы находимся по адресу: Академика Сахарова 2

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ПАРТНЕР

BookingCat — отель для домашних питомцев & груминг салон. Услуги зооцентра — современный сервис для кошек, собак мелких и средних пород, грызунов и птиц. Номера изготовлены из уютного белоснежного ЛДСП и закаленного стекла. Выбор номера с круглосуточным видеонаблюдением позволяет наблюдать за питомцем в формате 24/7. Услуги обеспечивает персонал с соответствующей квалификацией и опытом работы с животными.BookingCat оказывает полный комплекс услуг:

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