Новогодний фотоконкурс домашних питомцев Funny pets: начался прием заявок

Новый год совсем близко и многие наверняка начали украшать свои квартиры. Если вы еще этого не сделали, у нас есть отличный повод! «Комсомольская правда-Челябинск» объявляет фотоконкурс Funny pets. Фотографируйте своих питомцев в новогодних интерьерах, присылайте нам и выигрывайте призы!

КАК ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ?

1. Сфотографируйте своего домашнего питомца;

2. Загрузите фото на наш сайт по ссылке до 17 января включительно;

3. Голосуйте сами и подключайте всех друзей с 18 по 27 января.

Мы подведем итоги 28 января. Дату и время награждения сообщим дополнительно.

КАКИЕ БУДУТ ПРИЗЫ?

По итогам голосования будут выбраны победители в трех номинациях:

— лучший кот;

— лучший пес;

— лучшее экзотическое животное.

Победители каждой номинации получат:

— дорожные сумки на колесах (для хозяина) и сертификаты на услуги ветклиники «ЗООАПТЕКА В КАЖДЫЙ ДОМ».

— сертификаты на 2000 рублей от партнера конкурса — отеля для домашних питомцев & груминг салон BookingCat.

— сертификаты от студии груминга HOLLYWOOD номиналом 1000 рублей.

— подарочные наборы от PETSHOPRU.

Для ВСЕХ* участников конкурса PETSHOPRU приготовил подарок! Используйте промокод PHOTO10, чтобы получить скидку 10% на первый заказ в интернет-магазине petshop.ru. Период действия промокода: с 9 декабря 2021 по 31 января 2022. *Акция действует только для новых пользователей.

ВАЖНО! Принимая участие в конкурсе, вы подтверждаете, что согласны с условиями ПОЛОЖЕНИЯ О КОНКУРСЕ

Если у вас возникли технические сложности, пишите на почту kpchel@phkp.ru.

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПАРТНЕР

Интернет-магазин «ЗООАПТЕКА В КАЖДЫЙ ДОМ» — качественное питание, лекарства и средства по уходу, одобренные нашими ветеринарными врачами. Представлен широкий выбор кормов и ветеринарных диет для кошек и собак от таких ведущих мировых брендов, как Royal Canin и Pro Plan, Hills, Farmina.

Доставка осуществляется все дни недели с 10:00 до 21:00. При покупке свыше 699 рублей — доставка бесплатно.

Самостоятельно забрать заказ и получить консультацию можно по адресам:

— г. Челябинск, Свердловский тракт, 18-А, аптечный киоск ветеринарной клиники ОГБУ «Челябинская ветстанция»;

— г. Челябинск, ул. Пржевальского, 2, УВЛ Металлургического района;

— г. Челябинск, ул. Марченко, 7-В, УВЛ Тракторозаводского района;

— г. Челябинск, ул. Красная 63.

На сайте интернет-магазина «ЗООАПТЕКА В КАЖДЫЙ ДОМ», вы можете забронировать лекарственных препараты для животных по интернет-ценам!

Zooapteka74.ru, тел. (351) 214-14-14.

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ПАРТНЕР

PETSHOP.RU — это удобный интернет-магазин зоотоваров с доставкой по всей стране и сеть розничных магазинов в 34 городах России. Один из основных двигателей развития бренда — любовь к домашним питомцам. Ведь именно с любви началась история petshop.ru. Желание окружить заботой своего пса Рональдо и реалии современного ритма жизни вдохновили основателя бренда Олега Корчагина на создание сервиса, где все необходимое можно заказать с доставкой на дом, а широта ассортимента сможет удовлетворить любые потребности хозяев и их любимцев. Из небольшого склада в квартире бренд вырос в крупную всероссийскую сеть с продуманной логистикой, оффлайн-магазинами, собственным фестивалем и дополнительными сервисами.

Сегодня заботливые владельцы питомцев могут заказать с бесплатной доставкой на дом все, что нужно для качественной заботы: корма, лакомства, лежанки, игрушки и многое другое. Розничные магазины, расположенные по адресам: ул. Чичерина 37б и пр-кт Ленина 73, также порадуют широким ассортиментом, а продавцы с радостью помогут определиться с выбором.

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ОФИЦИАЛЬНЫЙ ПАРТНЕР

HOLLYWOOD — студия груминга для животных, предоставляющая услуги уже более 5 лет.

У нас к Вашему питомцу найдут индивидуальный подход и предложат максимум полезных и приятных процедур в зависимости от стандартов породы, здоровья питомца и пожеланий хозяина. Мы предлагаем полный комплекс процедур по уходу за шерстью и кожей, а также гигиеной Вашего четвероногого друга, включающий в себя вычесывание, мытье, стрижку, подравнивание когтей, чистку зубов, ушей, тримминг (выщипывание шерсти) и многие другие процедуры.

Наша команда — это сертифицированные и дипломированные мастера, профессионалы с многолетним опытом работы с животными.

Каждая процедура проходит безболезненно и безопасно. К Вашим услугам : подготовка питомца к выставке, а также различные виды стрижек любых пород собак и кошек. Также у нас открыта школа подготовки для грумеров.

Обеспечьте правильный уход за шерстью Вашего четвероногого друга, ведь именно он является одним из составляющих хорошего самочувствия Вашего любимца!

При первом посещений студии мы дарим скидку 10%.

Мы находимся по адресу: Академика Сахарова 2

Телефон: +7 (351) 248-95-24

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ПАРТНЕР

BookingCat — отель для домашних питомцев & груминг салон. Услуги зооцентра — современный сервис для кошек, собак мелких и средних пород, грызунов и птиц. Номера изготовлены из уютного белоснежного ЛДСП и закаленного стекла. Выбор номера с круглосуточным видеонаблюдением позволяет наблюдать за питомцем в формате 24/7. Услуги обеспечивает персонал с соответствующей квалификацией и опытом работы с животными.BookingCat оказывает полный комплекс услуг:

— отель;

— груминг (стрижка кошек и собак);

— зоотакси (доставка питомца в отель без сопровождения хозяина).

Отель работает ежедневно с 9 до 21 ч по адресу г. Челябинск ул. Академика Королева, д. 3.

Отель приглашает на гостевой визит для знакомства. Первые клиенты получают в подарок сертификаты на 1 день бесплатного проживания. Мы заботимся — вы отдыхаете!

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