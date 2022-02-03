Толпы людей мерзнут на холоде: в Челябинске образовались очереди на ПЦР-тест

Социальная дистанция здесь не особо соблюдается
Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
В Челябинске из-за роста заболеваемости образовались огромные очереди на ПЦР-тест. Люди вынуждены стоять на морозе возле горбольницы № 1 по улице Воровского, чтобы узнать, болеют ли они коронавирусом. Поток людей не заканчивается с утра и до самого вечера. Показываем, что происходит в очередях на ПЦР-тест.
Торчать с утра на холоде — им явно не позавидуешь
Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
Маски уже многим надоели, судя по всему
Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
Очереди есть не только на ПЦР, но и на прием к терапевту. Люди с симптомами и без буквально заполонили городские больницы. Что творится в поликлиниках, смотрите в нашем фоторепортаже.
Вот это двери! Почти что парадный вход
Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
Интересно, будет ли такая же очередь на концерт "Зверей"?
Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
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