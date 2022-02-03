«От шока показалась очень легкой»: житель Магнитогорска спас ребенка от огня, взобравшись по балконной решетке

Внешне Николай напоминает персонажей Вина Дизеля, только героизм у него настоящий. Фото: Николай Каяев

Николай Каев из Магнитогорска с другом собирались по делам, вышли на улицу и услышали крики. Из квартиры в соседнем подъезде валил густой дым, а на балконе просила помощи маленькая девочка — в одной маечке и шортах.

Третий этаж. Как добраться? Пока друг вызывал пожарных, Николай бросился в подъезд, но открыть железную дверь не получилось. Тогда 38-летний мужчина решил добираться с фасада.

— Я из подъезда проник на козырек подъезда, оттуда по балконной решетке в квартиру, где девочка была, — рассказал «Комсомольской правде-Челябинск» Николай. — Она уже дыма надышалась и почти потеряла сознание.

Выбираться пришлось тем же путем:

— Я держал ее и спускался по балкону, а друг мой страховал и подсказывал, что делать. Из-за шокового состояния девочка мне показалась очень легкой.

Позже выяснилось, что 12-летняя школьница была дома одна и сильно напугалась. Когда-то в огне погиб ее брат, поэтому девочка боялась, что ее не спасут. Сейчас с ней все в порядке. Но помощь понадобилась и другим жильцам. Из-за сильного задымления пришлось эвакуировать весь подъезд девятиэтажки, в том числе с помощью автолестницы.

Так спасали других жильцов. Фото: ГУ МЧС по Челябинской области.

Сам Николай после приезда пожарных ушел. Но его нашли, чтобы наградить как героя. О себе 38-летний мужчина говорит не охотно, но КП-Челябинска рассказал, что работает электрогазосварщиком на ММК, воспитывает двоих детей. Спортом специально не занимался, но ведет здоровый образ жизни. Говорит, что, возможно, это и помогло ему быстро добраться до квартиры и спасти ребенка. Сейчас сотрудники МЧС собирают документы, чтобы вручить спасителю девочки медаль.

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