Банк списал с карты 100 рублей, почему надо разбираться: челябинский юрист — о маленькой хитрости коллекторов

Подобные уловки помогают коллекторам ввести должников в заблуждение Фото: Екатерина МАРТИНОВИЧ

«Дзынь», приходит оповещение из мобильного банка о списании 100 рублей с карты, хотя денег никто не снимал и операций не совершал. Большинство решит, да подумаешь, мелочь списали, мало ли за что. Вот если бы 10 тысяч рублей — тогда да, нужно разбираться. Но на самом деле, считает челябинский юрист Александр Щербинин, это большая ошибка. Рассказываем, почему.

— Подвох в следующем. Сейчас многие коллекторские компании поступают очень хитро — предъявляют в суд требование о взыскании долга за небольшой период. Например, человек взял заем 5 тыс. руб., не платил год, начислили процентов 50 тыс. руб. Общая сумма задолженности по расчету кредитора 55 тыс. руб. Чтобы не «спугнуть» должника, хитрые коллекторы подают на взыскание суммы основного долга и процентов за один месяц, итого 10 тыс. руб., — объясняет Александр Щербинин. — Должник, узнав о том, что с него просят всего 10 т.р., рассуждает так: ради этой суммы не буду заморачиваться и что-то выяснять, 5 тысяч брал, не отдал, так что все справедливо. Но так он пропускает сроки обжалования, погашает 10 тыс.руб. и следом получает требование еще на оставшуюся сумму.

По его словам, потом оказывается, что в первоначальном иске (который, к слову на руки должник не получил и на ознакомление в суд не поехал) было указано, что 10 тысяч рублей — это основной долг и проценты. Но не за весь период просрочки, а только за один месяц.

— Так, маленькая хитрость! — говорит юрист.

Александр Щербинин рекомендует отслеживать кто и за что списывает деньги с карты. Фото: архив юриста

Чтобы этого избежать, Александр Щербинин рекомендует отслеживать всю цепочку списания. Как это сделать:

1. Если в СМС написано, кто инициатор списания, то переходим к пункту 3 инструкции;

2. Если инициатор не указан — обращаемся в свой банк (лично в ближайшее отделение или по «горячей линии») и требуем указать причины списания денег со счета. Узнаем, кто и на основании чего произвел удержание.

3. Если это судебный пристав. Проверяем на официальном сайте ФССП — действительно ли имеется такое исполнительное производство. Едем в районный отдел приставов и требуем ознакомиться со всеми его материалами. В материалах исполнительного производства должен быть исполнительный документ, из которого понято, с кого и в чью пользу взыскана сумма.

4. Незамедлительно едем в суд. Там знакомимся с материалами дела, фотографируем все от корки до корки. Внимательно изучаем. Если долг признаем — оставляем все как есть. Если долг не признаем полностью или частично, то незамедлительно обжалуем судебный акт: на судебный приказ — подаем возражения, на решение — апелляционную жалобу, на заочное решение — заявление об его отмене.

— Даже если у вас списывают небольшую сумму с карты — важно докопаться по какому долгу, за какой период и на основании чего взыскана сумма. Иначе потом будет поздно, — говорит Александр Щербинин.

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