В Челябинской области начали выдавать больничные листы дистанционно

С положительным тестом на covid-19 больничный откроют на 7 дней. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В поликлиниках Челябинской области разрешили открывать больничные листы дистанционно людям с подтвержденным коронавирусом. Об этом сообщили представители регионального минздрава и Роспотребнадзора. Чтобы открыть больничный, нужно оставить заявку по номеру 122 или в электронном виде на сайте поликлиники.

— Чтобы система здравоохранения выдержала большой поток пациентов, вводятся дистанционные больничные листы, — рассказала заместитель главного врача Областной клинической больницы №2 по поликлинике Анна Авладеева. — Обслужить более 1000 пациентов в день невозможно. Теперь больничные листы выдаются сразу на 7 дней, пациенту не надо повторно сдавать пцр-тест, если он себя хорошо чувствует. Для дистанционной консультации — номер 122 или через заявку на сайте медорганизации. Врач позвонит и примет решение. У каждой поликлиники будет такая форма.

Также в минздраве уточнили, что дистанционно можно и закрыть больничный. А вот чтобы его продлить, придется идти в поликлинику.

На сайте ОКБ№2 появилась инструкция для записи на онлайн-консультацию.

КОГДА ТЕСТ ПРИ ВЫПИСКЕ НЕ НУЖЕН

Роспотребнадзор озвучил новые правила выписки пациентов. Самое ощутимое — теперь не нужно сдавать повторный тест на коронавирус, если больничный длился неделю. А вот если болезнь протекает бессимптомно, тест можно сдать уже через три дня и выходить на работу. При этом результаты экспресс-тестов приравняли к лабораторному ПЦР-тестированию. Оба варианта будут отражены на сайте Госуслуг.

— Мы привыкли, что при выписке берется контрольный мазок и больной выписывается с отрицательным результатом, — пояснила заместитель начальника отдела эпидемиологического надзора Управления Роспотребнадзора по Челябинской области Татьяна Софейкова. — Сейчас это требование отменено, если больной получает лечение более 7 дней. ПЦР нужен, если выздоровление наступило раньше. Если коронавирус установлен у бессимптомного, выписка осуществляется по лабораторному исследованию, которое может быть проведено не ранее чем через три дня. Если тест положительный, нужно ждать еще три дня.

Также новые правила отменяют понятие контактного с коронавирусным больным, как на работе, так и в семье. Отстранять таких людей больше не будут.

Читайте также:

В Челябинске открыли два новых пункта бесплатного ПЦР-тестирования

Где поставить прививку от коронавируса: пункты вакцинации в Челябинске и Челябинской области на февраль 2022

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники.

Viber/WhatsApp: +7-904-934-65-77

Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен и Телеграм

Почта: kpchel@phkp.ru