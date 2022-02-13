Челябинцы предлагают из улицы Карла Маркса сделать трамвайно-пешеходный проспект

Аварии и припаркованные машины тормозят движение трамваев. Фото: чат Транспорта Челябинской агломерации/t.me

Челябинцы активно обсуждают возможность сделать из улицы Карла Маркса трамвайно-пешеходный проспект — с широкими тротуарами и красивым озеленением. Ну, или на крайний случай упорядочить там парковки — на узкой улочке автомобилисты часто бросают машины, «съедая» полторы полосы. Из-за этого другим участникам движения приходится выезжать на трамвайные пути, что нередко тормозит движение общественного транспорта.

ПЛАТНЫЕ ПАРКОВКИ ИЛИ ПОЛНЫЙ ЗАПРЕТ?

Поводом для бурного обсуждения стало ДТП в пятницу, 11 февраля, около БЦ «Аркаим плаза», когда машины перегородили трамвайные пути. Транспортники тогда сообщили, что направили письмо администрацию города с просьбой упорядочить парковки. В чате транспорта Челябинской агломерации идею поддержали, и даже развили — предложили вообще сделать из улицы Карла Маркса трамвайно-пешеходную улицу. Посмотрим, что предлагают горожане:

— Сделать платную парковку около дороги и только параллельно проезжей части, — пишет Дамир.

— Карла Маркса должна быть первой улицей на очереди по организации платных парковок. Эта безмозглая мода парковаться на такой небольшой улице елочкой — за гранью, — пишет Merlin. — Парковки сделать платными и параллельными, на южной стороне сузить проезжую часть, расширить тротуар, высадить деревья, трамвайные платформы можно венскими сделать.

— На этом участке улицы парковки вдоль проезжей части — это большая беда. Реально кроме как по путям не проехать. Я скажу, как эту проблему можно решить красиво. Труда и Карла Маркса на участке от Цвиллинга до Российской сделать трамвайно-пешеходными, с широкими тротуарами и зеленью, разрешить одностороннее движение с ограничением 20 км/ч и полным запретом парковки: только для подвоза грузов и въезда на парковки бизнес-центров. В районе Российской нужна большая перехватывающая парковка. А для подвоза сотрудников пустить встречные кольцевые маршруты трамвая (Российская — Карла Маркса — Цвиллинга — Труда) с интервалом движения 3...5 минут, — пишет VA.

— Трамвайно-пешеходные улицы от Цвиллинга до хотя бы Свободы реально украсят центр, — считает Сергей.

Другие собеседники приводят логичные контраргументы. Например, что могут начаться проблемы с проездом в центре.

— Ну совсем автомобильное движение по ним нельзя запрещать, потому что и так уже по Коммуны сквозного проезда нет. Ближайшие проезды с запада на восток — проспект Ленина и улица Братьев Кашириных — между ними больше километра, — считает Александр.

К тому же, задаются вопросом в чате, где будут парковаться работники офисов? Практически все стоянки на Карла Маркса заняты именно ими. Для них тоже предложили вариант — многоуровневая парковка рядом с Челябинск-сити: 5-10 минут прогулки по уютной пешеходной улочке, и «офисный человечек пришел на работу, не ломая голову, куда деть свою машину».

— Кстати, клиентам той платной парковки можно предоставить право бесплатного проезда двух остановок на трамвае туда-обратно, — добавил Царь-лягух.

Есть еще платные парковки у БЦ «Ньютон», гостевые во дворе, платная на Свободы/Пушкина/Советской. И вообще, офисные работники, считают горожане, вполне могут приехать на Карла Маркса на трамвае.

Мест для парковки почти нет. А те, что есть, занимают сотрудники офисных зданий. ФОто: Яндекс. Панорама

Но еще один момент — у бизнеса, если улица станет пешеходной, могут начаться проблемы. На улице Карла Маркса в основном находятся офисные центры, где сидят риелторы, производственные конторы, банки и пр.

— Лучше, чтобы был подъезд на машине и свободные парковки (хоть и платные, на полчаса-час забежать по делам по карману не ударит никому), — считает Ксения. — А вот если бы там были кафе/рестораны, семейные какие-то магазины и развлекательные точки, то да, пешеходная улица будет гораздо уместнее.

Некоторые считают, что пешеходно-трамвайная улица может даже «убить» бизнес. Другие приводят в пример Кировку — где за последние 15 лет сменились арендаторы. Мол, пусть офисы будут наверху, а внизу — кафе и рестораны.

А ЕСЛИ ПРИВЛЕЧЬ ОБЩЕСТВЕННОСТЬ?

Челябинка Александра уверена: в центре Челябинска не «прокатят» две пешеходные улицы — слишком интенсивный автомобильный трафик:

— Если из-за воя автомобилистов повыдергали столбики вдоль трамвайных путей. То представьте, что будет, если у машин заберут целую улицу. Не-не-не, в условиях Челябинска это невозможно. К тому же есть рядом пешеходная улица. Имхо, даже с точки зрения пешехода, два «Арбата» в одном месте — это перебор. Гораздо более реалистичным звучит вопрос с упорядочиванием парковок вдоль этой дороги.

На это другие собеседники ответили: не нужно быть пешеходом смирившимся, реальность можно менять. Как, к примеру, произошло с Набережной за «Мегаполисом». И, уверены челябинцы, если привлечь к этому вопросы общественность, писать письма-обращения в мэрию — шанс есть. В конце концов есть пример — сеть пешеходных улиц в Москве. Мол, если там сделали, то почему бы и не в Челябинске?

ЧТО ГОВОРЯТ ЭКСПЕРТЫ

Дмитрий Чудиновских, транспортный эксперт:

— Оценить, что лучше — пешеходная улица или платные парковки на Карла Маркса, не так просто. Это настолько разные решения, которые потребуют совершенно иных усилий и мероприятий. Эти два варианта можно сравнить, но это объемная работа на основе анализа целого ряда параметров. Сопоставлением вариантов должна заниматься специально созданная рабочая группа.

В Челябинске процесс организации платных парковочных мест активно начался в прошлом году. Мы сейчас говорим не о привычных огороженных территориях со шлагбаумом, а именно об уличном парковочном пространстве, где автомобилист, оставляя машину сверх определенного времени, оплачивает его. Миндортранс даже проводил в прошлом году опрос, чтобы выяснить, сколько челябинцы готовы платить за парковку. И большинство отнеслись к инициативе положительно. Карла Маркса под этот проект тоже попадает и со временем, я полагаю, платные парковочные места здесь появятся.

В плане организации платного парковочного пространства Челябинск отстает от других крупных городов — Москвы, Екатеринбурга, Казани. Но это отставание можно использовать как преимущество — у нас уже есть работающее цифровое решение в отношении почти 200 бесплатных уличных парковок, востребованных горожанами, чего нет в других городах. Это приложение «Умные парковки» для мобильного телефона, которое позволяет в онлайн-режиме видеть свободные места. Оно уже облегчает жизнь автомобилиста: не нужно объезжать окрестные улицы в поисках свободного места. Просто открой приложение, и оно подскажет тебе, где можно поставить машину. Я думаю, что разумно распространить это решение и на платные места, которые появятся в городе в будущем, чтобы водитель мог видеть все варианты в одной удобном приложении.

Платные парковочные места создаются не для того, чтобы просто собирать деньги. В рабочие часы у нас реально негде припарковаться в центре. Люди с утра приезжают на работу и занимают место на весь день, а тем, кто перемещается по городу в течение дня по делам, просто некуда приткнуться. Это плохо для деловой и потребительской активности. Я считаю, что это правильно — хочешь ездить комфортно, будь готов заплатить за это небольшую сумму, если занимаешь место больше лимита. Немаловажно, что и город получит от этого какие-то деньги. В Москве это сотни миллионов, у нас — меньше, но все-таки эти средства пойдут на общую пользу — на благоустройство города.

Безусловно, параллельно с развитием платных парковок должно идти развитие общественного транспорта. Масштабная программа модернизации общественного транспорта в челябинской агломерации уже идет. Эти две реформы общественного транспорта и парковочного пространства должны быть синхронизированы: там, где появляется комфортный современный общественный транспорт, часть уличных парковок переходит в платный режим. В основе этого процесса должны лежать принципы, которые будут справедливы и понятны большинству горожан. Вот они: город — удобное место прежде всего для пешеходов, лучший способ повседневного передвижения — это общественный транспорт, но и автомобилисты при этом не изгои. Они тоже должны получить комфортную инфраструктуру. Платить за ее использование, подобно тому, как оплачивается проезд в общественном транспорте.

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