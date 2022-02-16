Дешевая ипотека в Челябинске: стоит ли сейчас брать кредит или лучше копить деньги

Поговорим о том, почему повышают ставки по ипотеке. Инфографика: Сергей Зверев Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

О чем вы говорите в курилке и на застольях? Конечно же о деньгах. Кто-то делится своими достижениями, а кто-то сетует на неудачи. Мы тоже решили поговорить об этом с вами, дорогие читатели «Комсомольской правды». Поэтому запускаем рубрику «Личный счет с Аленой Мызгиной». Каждую неделю мы будем обсуждать финансы, банки, последние новости, говорить с экспертами и разбирать ваши проблемные и не очень случаи. Сегодня поговорим о том, что творится с ипотекой и почему низких ставок больше не будет.

В пятницу Банк России в восьмой раз поднял ключевую ставку — до 9,5%. Глава ЦБ Эльвира Набиуллина подробно объяснила, зачем и почему. Прозвучали и довольно категоричные заявления относительно ипотеки. Например, что дешевая ипотека создает избыточный спрос и подстегивает цены на квартиры, а льготные программы вообще пора сворачивать. Точнее оставить их для отдельных категорий. Но будет ли ипотека дешевой? Разберемся вместе!

ЛЬГОТНАЯ ИПОТЕКА СТАНЕТ АДРЕСНОЙ

В ЦБ считают, что главная задача сделать так, чтобы люди не сливали деньги, покупая товары и квартиры, разгоняя тем самым инфляцию, а вернулись к сберегательной модели — откладывали деньги на депозиты, доходность по которым из-за роста ключевой ставки должна стать выше.

По мнению Эльвиры Набиуллиной, ипотека растет слишком активно — в 2021 году темпы прироста составили 27% (в Челябинской области объемы кредитования выросли на 30% до 110 млрд рублей, по данным пресс-службы челябинского Отделения Банка России, — прим. автора). Это слишком много. Вместо того чтобы делать жилье доступным, такие темпы и дешевая ипотека, наоборот, делают цены на квартиры необоснованно высокими за счет роста спроса. И жилье наоборот перестает быть доступным. Но на стоимость долгосрочных кредитов, по ее словам, влияет не столько ключевая ставка, сколько доходность по долгосрочным облигациям. Она определяется ожиданиями банков по инфляции.

— Именно поэтому политика ЦБ, которая связана с увеличением ключевой ставки, направлена на поддержание на низком уровне инфляции и уровня ставок по долгосрочным кредитам, — говорит глава ЦБ.

По сути, говорит глава ЦБ, ипотечные ставки выросли меньше, чем ключевая ставка. В том числе совсем немного увеличился процент по льготным программам (до 7%). Кстати, о них. Эльвира Набиуллина вполне конкретно сказала — ипотечные госпрограммы перестанут быть таким массовыми, они станут более адресными. В Челябинской области средневзвешенная ставка по ипотеке в декабре составила 7,95% — плюс 0,5 п.п. за год.

Ужесточение кредитно-денежной политики должно привести к тому, что в 2022 году рынок ипотеки в России вырастет на 15-19%, в 2023 году — 14-18%, в 2024 году — 12-16%.

Ответила Эльвира Набиуллина и на вопрос по ипотеке без первоначального взноса. Сейчас таких кредитов в банках меньше 1%. И от такой практики, когда заем на жилье выдают без первоначального взноса или с маленьким взносом, нужно избавляться. Как сказала Набиуллина, способность накопить на первоначальный взнос показывает, достаточны ли доходы заемщика, чтобы взять и обслуживать ипотеку. Что-то делать, по мнению регулятора, нужно и со скрытыми платежами, в том числе со страховкой, которые влияют на полную стоимость кредита. Тему Набиуллина планирует обсудить с правительством.

Не так давно мы писали о том, насколько подскочили цены на квартиры в Челябинске. Желающих купить квартиру в регионе много, желательно в высокой стадии готовности дома, а предложений очень мало. Да и те, кто продают жилье загнули цены. Тем не менее, спрос в Челябинской области на ипотеку не падает. Причем, маленькие квартиры уже мало кому нужны — даже заемщиков с маленьким доходом не интересуют студии.

А ДЕНЬГИ НЕ ОБЕСЦЕНЯТСЯ?

Как же быть в нынешней ситуации, когда инфляция растет, а квартиры и машины подорожали?

Логично, что люди, чтобы сбережения не обесценились, больше не откладывают покупки. Получается, что и производители товаров, и сами покупатели еще сильнее разгоняют инфляцию?

— Когда уровень спроса на товар превышает производственные возможности (по отрасли), производители могут повышать цены, не боясь, что могут потерять долю на рынке, что клиенты уйдут к другому продавцу, — сказала Эльвира Набиуллина. — В такой ситуации потребитель боится потерять деньги из-за будущего роста цен, а по сути это и означает повышенные инфляционные ожидания. Люди опасаются, что цены будут расти, они готовы платить более высокую стоимость и приобретать товары сейчас. Это и есть тот самый избыточный спрос, который не дает дополнительного потребления, дополнительного выпуска продукции, роста ВВП. Такой спрос дает только рост цен. И цены вырастут ровно на столько, пока не сравняется спрос с предложением. Если есть дисбаланс — вырастут цены.

По мнению Набиуллиной, нужно убрать избыточный спрос, который создает инфляционное давление:

— Добиться этого можно главным способом — сделать для людей привлекательным сберегательное потребление, чтобы они не боялись того, что их деньги обесценятся. Для этого нужны высокие процентные ставки по депозитам. Именно поэтому мы повышаем ключевую ставку и будем делать это дальше, чтобы компенсировать инфляционные риски. Тогда избыточный спрос превратится в дополнительные сбережения — все это расширит возможности для дополнительного кредитования, инфляция будет замедляться и вернется к нашей цели.

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