В Челябинске момент перед дракой между курьером и прохожим попал на видео

Велокурьер работал в службе доставки «Самокат».

В Челябинске камера умного домофона зафиксировала момент, предшествующий драке между курьером «Самоката» и прохожим. Инцидент произошел в минувшее воскресенье, 13 февраля, на улице Чайковского. На кадрах отчетливо видно, как начинался конфликт.

Сотрудник службы доставки едет по тротуару на велосипеде, и в этот момент ему дорогу загораживает мужчина, выставивший в стороны руки. Видимо он так решил прикрыть свою жену и ребенка, которые стояли позади.

После этого между курьером и мужчиной начинается словесная перепалка, в ходе которой последний достает из кармана газовый баллончик и прыскает в лицо своему оппоненту. Сотрудник службы доставки вначале отходит назад, но потом возвращается обратно. Мужчина вместе с семьей уходит, а курьер следует за ними.

Дальнейшее уже остается за кадром. Однако известно, что курьер схватил лежавший неподалеку лом, а потом напал на мужчину и сломал ему руку. Все это происходило на глазах жены и ребенка потерпевшего.

Получивший травму мужчина обратился в полицию. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело об умышленном причинении средней тяжести вреда здоровью. Курьеру грозит до пяти лет лишения свободы.

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