Велокурьера, который подрался с пешеходом в Челябинске, могут отправить за решетку на 5 лет

Велокурьер работал в службе доставки «Самокат» — они доставляют заказы на велосипедах в любое время года Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Челябинске курьеру-велосипедисту после драки с пешеходом грозит тюремный срок.

— В отделе полиции «Курчатовский» возбудили уголовное дело об умышленном причинении вреда здоровью средней тяжести, — сообщили в УМВД Челябинска.

Несдержанному доставщику еды грозит лишение свободы сроком до 5 лет.

Инцидент произошел на улице Чайковского в воскресенье 13 февраля. Сотрудник службы доставки ехал по тротуару на велосипеде. На узкой дорожке он не смог разминуться с прохожим. Пешеход и велосипедист заспорили, ругань переросла в драку. В потасовке победил курьер, он сломал противнику руку.

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