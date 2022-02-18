Новый развлекательный центр у «Белого рынка» в Челябинске построят за 100 млн рублей

Это не окончательный проект, он будет еще доработан. Фото: мэрия Челябинска

В Челябинске на улице Тернопольской у «Белого рынка» и радиозавода «Полет» начались подготовительные работы к строительству двухэтажного многофункционального развлекательного центра в 500 кв.м. Из-за серьезного «соседства» согласование документации затянулось почти на год — в апреле 2022 года застройщик планирует приступить к устройству железобетонной конструкции. Как рассказала «Комсомольской правде-Челябинск» руководитель девелоперской компании «Весна» Екатерина Цветкова, бюджет проекта оценивается в 100 млн рублей.

В феврале мэрия Челябинска, после решения спорных моментов, согласовала заказчику (это ООО «Инженерно-строительная компания «Выбор», — прим. автора) разрешение на условно-разрешенный вид использования и отклонение от предельных параметров.

— Это первый документальный шаг к тому, чтобы получить разрешение на строительство. Мы понимали, что объект непростой, он граничит с территорией ЧРЗ «Полет», требует большого объема согласований и серьезной подготовки. Поэтому сейчас идут подготовительные работы по освобождению площадки, работает строительная техника. Это займет около двух месяцев. После того, как будет готова площадка и получено разрешение на строительство, мы приступим к устройству железобетонного каркаса, — рассказала Екатерина Цветкова. — По процессу организации строительства с учетом благоустройства и финишных работ строительство займет 10 месяцев, до года максимум.

Развлекательный центр будет небольшим — площадью около 500 кв. метров в два этажа. По словам Екатерины Цветковой, центр будет иметь, скорее, имиджевое значение:

— Территория на Тернопольской сейчас востребована среди челябинцев, это точка притяжения. И новый развлекательный центр будет это место развивать и дальше, создавать пространство, наполняя его новыми смыслами, — говорит Екатерина Цветкова.

Говорить о потенциальных арендаторах пока еще рано, считает директор «Весны», но, по ее словам, наполнение дополнит своей концепцией уже существующие «Белый рынок» и радиозавод. На втором этаже точно будет расположен ресторан — технологии должны заложены в проекте. А вот первый этаж будет мультиформатным, то есть пространством, которое будет меняться под запросы горожан. То есть там будет возможность разместить разные форматы — от галереи искусств до креативного досуга, места для инсталляций.

Проект развлекательного центра предполагает и дополнительные парковочные места, и благоустройства. Но, как призналась Екатерина Цветкова, значимого дополнительного автомобильного трафика центр не даст. Окончательный проект девелопер пока не готов показать — с момента, когда мэрия показала эскизы, проект изменился, он доработан.

По данным «Контур.Фокус», директором и учредителем ООО ИСК «Выбор». Девелопер «Весна», гендиректором и учредителем которого значится Екатерина Цветкова, реализует такие крупные проекты, как ЖК «Лесопарковый», «Дом на Энтузиастов», «Белый рынок». Вместе с депутатом Госдумы Олегом Колесниковым «Весна» презентовала аквапарк на Северо-Западе.

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