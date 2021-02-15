Бизнесмен Олег Колесников построит в Челябинске аквапарк и вторую Кировку

В аквапарке будет 17 бассейнов и 17 водных аттракционов Фото: Алена МЫЗГИНА

В Челябинске напротив ледовой арены «Трактор» построят новое Multi-use пространство с аквапарком площадью 25 тысяч квадратных метров, магазинами, ратушей и пешеходной улицей в 1,5 километра. Стройку начнет компания ГК «Весна», инвестор - Олег Колесников. Проект презентовали сегодня, 15 февраля, в Доме архитекторов.

— Строительство аквапарка начнется уже в марте и завершится через 2-2,5 года. Остальные объекты начнем строить летом. Общий объем инвестиций — 4 млрд рублей, — сообщил Олег Колесников.

Подробнее о проекте читайте в ближайшее время на КП-Челябинск.

Напомним, желание построить аквапарк одолевает челябинские власти уже многие годы. В 2015 году мэром был Евгений Тефтелев, которого сейчас сидит за взятку, и тогда он заявлял, что городу-миллионнику не хватает аквапарка. В 2018 году в Челябинске снова загорелись этой идеей, и даже выбрали площадку — пустырь на Братьев Кашириных, 142. В январе прошлого года действующий мэр Наталья Котова также заявила, что хочет возвести в городе аквапарк.

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