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Происшествия18 февраля 2022 16:28

Будто привозят специально по 10 штук: мама четырехлетнего мальчика, на которого напала собака в Магнитогорске, рассказала о жизни в страхе

Даже после вмешательства Следственного комитета стая собак в Магнитогорске продолжает гулять недалеко от детского сада
Ольга ЩАПИНА
Комментарии (22)Комментарии (22)(22)
Те самые собаки, которые держат в страхе жителей Магнитогорска.

Те самые собаки, которые держат в страхе жителей Магнитогорска.

Фото: публикации Герой

В Магнитогорске собака из стаи бродячих псов пыталась укусить четырехлетнего ребенка. На этот раз случай не закончился трагично. На руке у малыше была плотная варежка, которую псу не удалось прокусить. Корреспонденту «Комсомолки» мама малыша рассказала, что собак было 6-7.

— Некогда было их считать! Начала быстрей ребенку руку проверять на наличие укуса, — говорит Анна. — Собаки бегают и сегодня, но видела их уже не в полном составе. Их кормят возле мусорных баков две незнакомые мне женщины.

Собаки в этом месте постоянно меняются.

Собаки в этом месте постоянно меняются.

Фото: публикации Герой

17 февраля жительница Магнитогорска забирала своего четырехлетнего сына из детского сада. Недалеко от учреждения, между домами 33 и 35 по улице Чайковского к ребенку подбежала собака и попыталась укусить.

— Чтоб нападали раньше, не слышала, а вот облаивают постоянно, — рассказывает мама малыша. — Моя старшая дочь, которой 20 лет, часто визжит от этих собачек. Крик их отпугивает и они убегают. Стаи каждый раз разные. Их то две-три, как будто их привозят и вываливают у нас по 10 и более штук.

Теперь проверка ждет администрацию Магнитогорска по неисполнению обязанностей по отлову бездомных собак. Следственный комитет Челябинской области начал доследственные мероприятия.

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