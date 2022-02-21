В Курганской области готовы принять беженцев из Донбасса

Официальное заявление о готовности разместить беженцев отправили в МЧС Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Курганской области готовы принять и разместить беженцев из Донецкой и Луганской народных республик. Об этом объявили 21 февраля в региональном правительстве.

— Соответствующее письмо направлено в МЧС России, — уточнили в пресс-службе администрации.

Конкретные пункты размещения беженцев в регионе пока не выбрали. В 2014 году беженцев с территории Украины принимали в общежитии Курганского государственного колледжа и в специально созданном пункте временного пребывания в селе Шмаково.

Напомним, 18 февраля о готовности поселить беженцев в учреждениях соцзащиты, санаториях и интернатах заявили в соседней Челябинской области. Губернатор Алексей Текслер поручил подготовить список мест размещения приезжих.

Всего три десятка российских регионов уже сообщили о желании принять уехавших из Донбасса людей. В Ростовской, Воронежской и Курской областях из-за прибытия беженцев объявили режим чрезвычайной ситуации.

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