Все, что необходимо знать о гипнокоучинге, — от эксперта и автора уникальной методики Наргиз Нойманн-Зандер

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Каждый из нас на протяжении своей жизни сталкивается со множеством сложных вопросов и неразрешимых, на первый взгляд, ситуаций. На поиск правильного выхода может уйти огромное количество времени, а ответы, получаемые нами, не всегда бывают правильными. Здесь на помощь приходит гипнокоучинг, который представляет собой комбинацию из коучинга, отвечающего за действие и результат, и гипнопрограммирования, позволяющего работать с бессознательным.

Об истории гипнокоучинга, его уникальности и возможностях поговорили гипноаналитиком, автором психотехнологии PLPT и основателем Виртуальной Академии Гипнокоучинга, Наргиз Нойманн-Зандер.

— Расскажите, где берёт начало гипнокоучинг и насколько он актуален сегодня?

— Гипнокоучинг как целое направление зародился в США, однако конкретное авторство выявить невозможно. Если говорить об этом методе в России, то, безусловно, можно выделить несколько новаторов, которые увидели, что достижение быстрых результатов возможно с помощью применения комбинированного подхода. Он представляет собой сочетание элементов коучинга, разговорного гипноза, нейролингвистического программирования и других методик.

Зачастую к гипнокоучу приходят подопечные, которые уже перепробовали всевозможные методы. Системный и рациональный подход работы с сознательным и бессознательным одновременно позволяет проработать вопросы, не поддающиеся решению с коучем или психологом по отдельности.

Так некоторые моменты получается рассмотреть только посредством использования лёгких трансовых гипнотических и гипнопрограммирующих техник, которые позволяют «перешагнуть» через шаблонное мышление. Кроме того, коучинг в чистом виде зачастую приводит к торможению на пути к цели, происходящему по разным причинам, от банального нежелания выполнять домашнее задание до саботирования и включения психосоматики.

Гипнокоучинг способен обойти негативные установки и активировать нужные, закодировать на действие и помочь найти быстрый инструмент выхода из сложившейся ситуации. Главное помнить, что наше бессознательное хранит весь уникальный опыт, в том числе связанный с достижением целей, а значит нужно лишь направить его в необходимую сторону.

— Каковы отличительные черты вашей методики от других практик гипнокоучинга? В чем уникальность и преимущества?

— Основное отличие моего метода, которому я обучаю специалистов и применяю сама, заключается в работе в стиле разговорного гипноза и использовании гипнопрограммирования. Моя задача — обучить человека самогипнозу, чтобы он мог саморегулировать себя, а основное преимущество — скорость и быстрота этого обучения.

— Что сподвигло вас на создание авторской методики?

— Мой путь начался с поиска рабочих методов, которые помогли бы моим клиентам быстро и безболезненно достичь результата. В 2003 году, будучи ещё сырой, моя программа уже зарекомендовала себя, а подопечные показывали внушительные результаты. Каждый из них на сегодняшний день имеет устойчивый бизнес, продолжает своё движение и масштабирование личности, многие эмигрировали из России.

Вот почему я с уверенностью могу сказать, что меня сподвигли сами люди, единомышленники и клиенты, достигающие огромных высот. Работая в этой сфере уже более четверти века, я каждый раз восхищаюсь уникальности человека в глобальном смысле. В каждом сокрыт целый мир, доселе неизвестный и по-особенному красивый. Именно о гениальности человечества и человеческого мышления, будет моя трилогия, публикация которой планируется в ближайшее время.

— Когда у вас появился интерес к изучаемой сфере и как проходил дальнейший карьерный рост?

— Я помню самое первое яркое событие, произошедшее, когда мне было 12 лет, думаю, оно стало своеобразным толчком. Тогда я первый раз попала на выступление знаменитых иллюзионистов Игоря Кио и Амаяка Акопяна, в профессионализме которых нет равных. Однако больше них меня впечатлила группа эстрадных гипнотизеров, представившая удивительное шоу, оказавшее на меня невероятное действие. С тех пор мне стала интересна тема гипноза и гипнопрограммирования.

Самые первые способы наведения невербального гипноза я пробовала ещё в школе. Уже тогда мне удавалось вводить своих одноклассников в состояние транса. На тот момент это был достаточно интересный опыт.

Уже будучи достаточно взрослым человеком, в возрасте 25 лет, я пошла учиться к преподавателям Злоказову Е.Д. и Козлову А.Д., которые были яркими представителями советской и русской школы гипноза. Мне очень повезло с наставниками и учителями, я благодарна, что попала к ним. В 90-е школа НЛП только начинала развиваться, всё было вновинку.

Параллельно я обучалась непосредственно бизнес-консультированию и коучингу, эти направления также были не так развиты в России. С того времени я занимаюсь бизнес-тренерством и провожу определённые курсы для предпринимателей. Я учусь и в настоящий момент, прохожу ориентировочно 3-4 обучения в год. Два года назад я начала обучение в Стэнфордском университете, которое продолжаю до сих пор.

— Кто может стать гипнокоучем? Какие навыки нужно иметь эксперту?

— По сути гипнокоучем может стать любой человек, который хочет получить навыки работы с сознательным и бессознательным, а главный навык — желание, остальному научим в процессе.

— Как найти своего гипнокоуча и на что опираться при выборе?

— Главное, опирайтесь на свою интуицию, она не должна подвести. Кроме того, необходимо ориентироваться на «социальные» доказательства, представленные в виде отзывов, кейсов и сведений об образовании.

— Существуют ли люди, на которых не работает методика?

— Существуют люди, которых мы не берём и отсеиваем сразу на бесплатных консультациях. Во-первых, это обладатели наивного мышления, верящие в «волшебную таблетку» и не желающие ничего менять в своей жизни. Также мы не работаем с людьми, имеющими серьёзные отклонения в психике. Это не наша область, такими подопечными занимаются специалисты психотерапии и клинической психологии.

— Как вам удаётся совмещать семью и карьеру? Какие 3 совета вы можете дать?

— У меня 8 детей разного возраста, поэтому вопрос действительно актуальный. В первую очередь, необходима дисциплина и тайм-менеджмент, так как мотивация имеет свойство заканчиваться. Я достаточно спортивный человек, вышедший из Советского Союза, поэтому с дисциплиной знакома не понаслышке.

Советы будут достаточно простыми, но очень действенными. Во-первых, не стоит геройствовать. Начните с чего-то простого и лёгкого, научите мышление достигать сначала маленькие задачи, а затем приступайте к средним и глобальным. Второе — не забывайте о дисциплине и настраивайте себя на результат не смотря ни на что. В этом помогут сила воли и характер. Ну и напоследок, всегда выбирайте себя и будьте верны себе. Помните, вы единственный человек, который будет с вами всю жизнь.

— Какие перспективы развития гипнокоучинга можно выделить уже сегодня?

— В настоящее время можно выделить несколько направлений, в которых гипнокоучинг развивается с невероятной скоростью. Это финансы и всё, что касается финансового мышления. Во-вторых, уверенность, повышение самооценки и продвижение личного бренда. Третье — отношения любого рода, как личные, так и бизнес-связи. И напоследок, здоровье и внешний вид. «Вот четыре направления и перспективы развития, где гипнокоучинг показывает потрясающие и очень быстрые результаты», — подводит итог наставник с 25-летним опытом Наргиз Нойманн-Зандер.