В Челябинской области в бассейне утонула 11-летняя девочка

Ребенок отдыхал с родней. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Челябинской области в бассейне погибла 11-летняя девочка. Трагедия произошла днем 23 февраля в Коркинском районе. Ребенок отдыхал с семьей и на время остался один.

По данным следственного управления СК региона, волосы девочки засосало в отверстие для слива воды, и она не смогла вынырнуть на поверхность.

Следователи уже осмотрели тело и убедились, что признаков криминальной смерти нет.

— Возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.238 УК РФ (Выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья повлекшее смерть потерпевшего), — прокомментировали в пресс-службе СК.

Сейчас устанавливаются все обстоятельства трагедии и вина тех, кто должен был обеспечить безопасность.

Появилась информация о том, что ЧП произошло в термальном источнике «Баден-Баден», но руководство сообщило КП-Челябинск, что это не соответствует действительности.

Расследование уголовного дела взял на личный контроль руководитель следственного управления Петр Решетников.

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