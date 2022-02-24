Семья из Челябинска пытается вывезти бабушку из ЛНР: «Она боится, что автобус обстреляют»

Лариса Никитина переживает, что в пути начнутся проблемы со здоровьем Фото: Михаил ФРОЛОВ

77-летняя Лариса Никитина всю жизнь живет в Кировске Луганской народной республики, хотя большая часть ее родственников находится в России, в Челябинске. Родные в столице Южного Урала давно предлагают ей переехать — еще с начала первых волнений в 2014 году. Но женщина до последнего не решается: она болеет, недавно перенесла коронавирус и совсем не представляет, как бросить все нажитое, как эвакуироваться, как оформлять документы.

— О переезде мы говорим бабушке еще с 2014 года, когда начались первые эвакуации. Не понимаю, за что там держаться — нищета, все разбомблено. Идут обстрелы, правда, ближе к границе — те, кто там остался, прячутся по окопам и подвалам. Все, кто мог, уже уехали из Кировска, остались старики и те, кто не хочет уезжать категорически, — рассказала внучка Никитиной Лариса.

У пенсионерки никого нет на Украине, только средний сын в Павлограде, но они не так часто видятся. Лариса Никитина живет в квартире, и уехать вроде бы готова уехать в Россию, но не понимает, как.

— Бабушка боится, что не доедет, что автобус или поезд обстреляют. Она жила под обстрелами, и боится по инерции. У бабушки больная нога, сама недавно перенесла коронавирус. Переживает, что надо делать паспорт (она гражданка Украины, — прим. автора), что там большие очереди, не знает, куда идти и какие документы собирать. Говорит, что если бы с кем-то сопровождающим, то она бы уехала, — рассказывает челябинка Лариса. — Мы ей объясняем, что не надо ничего, просто приходи в пункт вакцинации, мы тебя встретим. Поживешь здесь, когда все успокоится, если захочешь — мы увезем тебя обратно.

Родным почти удалось уговорить бабушку уехать из опасной зоны. Они созваниваются через день, и сейчас — когда идет массовая эвакуация — вполне вероятно, что Лариса Никитина приедет в Челябинск.

Как сегодня рассказала КП-Челябинск вице-губернатор Ирина Гехт, поезда из ДНР и ЛНР с беженцами не поехали в Челябинскую область, но данные обновляются каждый вечер. Область готова принять 1300 человек, подготовлены 20 пунктов — как государственные, так и частные учреждения. Помимо этого для переселенцев из Украины увеличен норматив финансирования. Если в 2014 году на одного беженца тратили 800 рублей в сутки, то сейчас — 1300.

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