Баста откроет в центре Челябинска новый ресторан, в котором кормят ребрами

Рэп-реберная откроется в середине марта Фото: Анна ВОЛКОВА

Рэп-исполнитель Баста открывает в Челябинске ресторан Frank by БАСТА. Это петербургская сеть реберных, которая еще в 2019 году привлекла исполнителя к развитию проекта. Как рассказали «Комсомольской правде-Челябинск» в компании, реберная начнет работу в середине марта, в популярном среди челябинцев месте — на Белом рынке на Тернопольской.

В здании на Витебской, 4 активно ремонтируют помещения Фото: Анна ВОЛКОВА

— Ориентировочно в Челябинске мы открываемся в середине марта, — рассказал КП-Челябинск директор по маркетингу FRANK by БАСТА Кирилл Чистов. — Нам кажется, локация на Белом рынке — это перспективное место, которое подходит под наши критерии и с точки зрения расположения, пешеходного трафика, инфраструктуры, так и с точки зрения характеристик самого арендуемого помещения.

Как добавил Кирилл Чистов, в скором времени рэп-реберная откроется и в Екатеринбурге.

В таком стиле оформлены рестораны Frank by БАСТА. Фото: Frank by БАСТА/vk.com

Слоганом заведения стала фраза: «Нашими ребрами мы проложим путь к вашему сердцу». В ресторане, как пишет в своем Instagram заведение, используют уникальную технологию приготовления мяса — оно томится 12 часов при низких температурах, а потом запекается в угольной печи, после обмазывается фирменным соусом. Челябинцам обещают оригинальные маринады. В числе городов, где открылся Frank by БАСТА, есть Москва, Ростов-на-Дону, Краснодар.

Напомним, в мае прошлого года на Белом рынке спустя два года закрылся ресторан Black Star Burger российского рэпера Тимати. На его месте открылся KFC.

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