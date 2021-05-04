В Челябинске закрыли ресторан Black Star Burger рэпера Тимати

Ресторан проработал в челябинске два года. Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

В Челябинске прекратил свою работу ресторан Black Star Burger российского рэпера Тимати. Объявление о закрытии заведения на улице Тернопольской, 5 спустя почти двух лет работы появилось на входе заведения. При этом официальных заявлений в социальных сетях или на сайте о причинах такого решения нет.

В Челябинске бургеры от Тимати можно было купить в трех точках: ресторане на Тернопольской, 5, в фудтраке на пересечении улиц Чичерина и Братьев Кашириных и в ТРК «Родник». Все они, как сообщают постоянные клиенты заведения, оказались закрыты в майские праздники.

Автоинформатор многоканального телефона BSB сообщает, что заведение работает в режиме доставки, но оператор call-центра сам свяжется с потенциальными клиентами в рабочее время. Официально ресторан работает в Челябинске с 11:00.

А пока КП-Челябинск также отправила официальный запрос в столичное представительство Black Star Burger с просьбой прокомментировать информацию о закрытие заведения в Челябинске. Как только оно появится в распоряжении редакции, мы его опубликуем.

Бургерные сети Тимати открыты в более чем 30 городах России и некоторых соседних странах. В Челябинске заведение начало работать с 5 мая 2019 года. На церемонию открытия исполнитель планировал приехать лично, но рэперу тогда не разрешили устроить шоу, и мероприятие в итоге перенесли на ноябрь.

Известно, что ранее свою работу прекратили рестораны BStB во Владикавказе, Перми, Воронеже и Новосибирске.

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