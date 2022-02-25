Назван список стран, которые отказались от участия в Кубке мира по фристайлу в Челябинской области

14 стран отказались от участия в этапах Кубка мира по фристайлу в Челябинской области. Фото: оргкомитет соревнований.

Этапы Кубка мира должны были пройти на Южном Урале уже в шестой раз. Вчера, 24 февраля, сообщили, что от участия в стартах отказываются Австралия, Великобритания и Швеция. Сегодня правительство Челябинской области объявило, что этапы Кубка мира, которые должны были пройти на горнолыжном курорте «Солнечная долина» отменены.

Ранее сообщалось, что этап Кубка мира будет проведен, если на старт выйдут представители 10 стран. Но сегодня стало известно, что все страны, кроме России, отказались от участия в соревнованиях. От участия в этапах Кубка мира отказались более 70 спортсменов из 14 стран: Австрии, Бельгии, Канады, Чехии, Франции, Великобритании, Грузии, Германии, Италии, Японии, Швейцарии, Швеция, США и Австралии.

— Представители иностранных государств сегодня утром не вышли на квалификационные старты, — передает наш корреспондент Алина Покровская, которая сейчас находится в ГЛК «Солнечная долина».

Болельщикам, купившим билеты, вернут деньги. Если вы планировали приехать на несколько дней и зарезервировали номер, нужно зайти на сайт, где вы производили бронирование, и отменить его. Подробное письмо по механизму возврата денег придет вам из центра бронирования на электронную почту.

— Все российские спортсмены остаются жить и тренироваться в «Солнечной долине». Здесь 3 марта пройдет этап Кубка России по фристайлу, — сообщила пресс-секретарь ГЛК «Солнечная долина» Анна Куцбах.

Ранее в правительстве Челябинской области выразили сожаление о случившемся.

— В свою очередь Челябинская область как организатор этапа кубка мира с сожалением и разочарованием встретила известие о том, что яркое спортивное мероприятие не состоится. Мы убеждены, что спорт всегда должен оставаться вне политики. Увы, эту позицию разделяют не все, — говорится в сообщении правительства Челябинской области.

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