В Курганской области отменили дистанционное обучение для студентов и школьников

К прежнему режиму работы учебные учреждения вернутся 28 февраля. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Оперштаб Курганской области принял решение о прекращении дистанционного обучения для школьников и студентов. За парты они вернутся в следующий понедельник, 28 февраля.

— Мониторинг заболеваемости детей и учителей в каждом муниципалитете ведется ежедневно. Период вынужденного «дистанта» позволил стабилизировать ситуацию и снизить число заболевших как среди педагогов, так и школьников, поэтому было принято решение возобновить очное обучение для всех классов, — сообщил глава департамента образования и науки Курганской области Андрей Кочеров.

Однако послабления не касаются учреждений дополнительного образования. Они продолжают свою работу в дистанционном формате до особого распоряжения.

Вместе с тем были введены и новые ограничения. Так, в регионе временно находится под запретом проведение культурно-массовых и зрелищных мероприятий на открытом воздухе. Исключения для них иногда может сделать только региональной оперштаб.

Ранее детям в Курганской области запрещали посещать ТРК и кинотеатры без сопровождения родителей и опекунов. Эти ограничения сняли с 23 февраля.

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