Транспорт последней мили: почему долгая зима и большая территория — не помеха для велосети в Челябинске

В проектировании могли принять участие все желающие Фото: Лидия АНДРЕЕВА

В субботу, 26 февраля, в челябинском Доме архитектора прошло соучаствующее проектирование велостратегии Челябинска. Разработчики презентовали первый вариант карты городских маршрутов, затем прошло обсуждение.

Ленинский «закольцуют»

Как передает корреспондент «Комсомольской правды-Челябинск», участники распределились по районам города. Они обозначили точки притяжения, отмечали аварийные места. Оказалось, что в некоторых местах отсутствует даже пешеходные инфраструктура. Из глав районов был замечен только Александр Орел.

— Я много кому рассказывал, как я один раз пытался проехать с вокзала на пляж «Солнечный берег» на Смолино — такое экстремальное удовольствие. Там постоянные заезды справа, в итоге оказываешься посреди транспортного потока, — рассказал глава Ленинского района. — Ребята предлагают использовать пешеходные мосты. Обсуждается возможность соединить Ленинский с ЧТЗ. Но все знают, какая под мостами ситуация.

Александр Орел планирует сделать кольцевой маршрут по Ленинскому району.

— Велоконцепцию Мы еще начали разрабатывать намного раньше. Хотим сделать велодорожку вдоль набережной от Машиностроителей до Барбюса или Гагарина. И сделать маршрут параллельно набережной, мы видели его через Плодушку. Всего километров 10-15, — пояснил КП-Челябинск Александр Орел.

Лучше, чем в Питере

Исполнительный директор транспортного планирования ОTS lab Валентина Соловьева рассказала о том, что велосипед — не роскошь, а средство передвижения.

— Что касается климата, я каждый раз приезжаю в Челябинск и удивляюсь, насколько комфортно здесь находиться при минусовых температурах. Я из Питера. У нас -5 и невозможно пронизывающий ветер от влажности. У вас мало переходов через ноль.

Кто не привык ездить зимой, думает, что это холодно, неприятно и неудобно. Как только вы попробуете, вы поймете, что это теплее, чем ходить пешком. Я тоже через это прошла, — рассказала КП-Челябинск Юлия Красноперова.

Первый год-два действительно может быть больше аварий, соглашается эксперт. Потому что статистика в абсолютных цифрах. Затем возникнет соответствующая культура. Коме того, наличие инфраструктуры снизит количество аварий. Иначе человек будет ездить по дорогам и тротуарам.

— У всех очень много вопросов и это правильно. Не все глубоко погружены в тему, поэтому возникает однотипные вопросы, на которые мы готовы отвечать. Люди либо только начинают ездить на велосипеде, либо в принципе не ездят. В российских городах немного примеров хорошей инфраструктуры и людям интересно, как это будет. А будет ли это работать и действительно ли по велодорожке не будут ходить пешеходы, — продолжает Юлия Красноперова.

Велосипед — лишь часть маршрута

Пересадить 40% челябинцев на велосипеды нереально, признается она. Город не компактный. Но нет цели, чтобы горожане колесили на «железных конях» из одного конца города в другой.

— Не все поездки можно заместить велосипедными. Если велосипед интегрирован в общую транспортную систему, ты можешь доехать до остановки трамвая или какого-то транспортного-пересадочного узла на велосипеде. Там либо есть инфраструктура, чтобы взять велосипед с собой или его безопасно оставить. Велосипедные поездки обычно короткие — это так называемый транспорт последней мили — до 10 км. На таком расстоянии ездить достаточно комфортно, — подытожила Юлия Красноперова.

Целая делегация пришла из 31 лицея.

— Прошлым летом в Челябинске появилось множество электросамокатов. На самом деле у данного вида ограничение 18+, но большое количество жителей не соблюдает это правило. Я сама его не соблюдаю, — призналась ученица 7 класса Софья. — Меня волновала скорость передвижения и отдельные участки, на которых возможно будет разогнаться и спокойно ехать. По тротуарам, объезжая каждого пешехода, это невозможно.

Велодорожки через парк и СНТ

Как отметил активист «Гражданского патруля», транспортный эксперт Александр Агарков, в первоначальном проекте разработчики выделили основные улицы, однако не учли места, где нет автодвижения, но можно сделать велодорожку. Например, Северо-западный парк или дорогу вдоль СНТ.

— В целом проект актуальный, и доработки я думаю пригодятся, — отметил он. — Само по себе соучастное проектирование очень важно, чтобы понимать запросы конкретных людей. У каждого свои приоритеты, но достаточно большие группы позволили понять, что нужно большинству. Кто-то видит в велосипеде рекреационный смысл, кто-то транспортный. Но думаю, каждый долен иметь возможность пользоваться городом, как желает.

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