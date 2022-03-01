Сколько рублей нужно потратить, чтобы приготовить стопку блинов на масленицу в Челябинске

Масленичная неделя в самом разгаре Фото: Олег РУКАВИЦЫН

Сегодня, 28 февраля, началась масленичная неделя, и Челябинскстат подсчитал, сколько рублей нужно потратить горожанам, чтобы приготовить блинчики из литра молока. Судя по их анализу, на все про все уйдет 126,01 рублей. Мы решили прогуляться по магазинам и проверить, соответствует ли действительности такая сумма, и можно ли потратить меньше, чтобы полакомиться блинами.

Инфографика: Челябинскстат

Мы прошлись по трем супермаркетам и взглянули на стоимость тех продуктов, которые Челябинскстат включил в список. В целом, все практически сошлось. Если брать средние цены на молоко, яйца, масло, муку, сахар и соль, то себестоимость блинов из литра молока составит 128,16 рублей. Но мы же не сможем купить в магазине щепотку соли или ложку сахара, поэтому давайте посчитаем стоимость в полных объемах.

В Интернете мы подсмотрели рецепт блинчиков на молоке и кефире, и отталкивались от него. Итого: десяток яиц, литр масла, поллитра кефира, двухкилограммовая пачка муки, упаковка соды, килограмм соли и сахара, а также литр молока обошлись в 415,65 рублей. И это число мы получаем, если берем самые дешевые товары из предложенных.

Теперь десяток яиц за 72 рубля — это «выгодно»

Если конкретнее, то в нескольких супермаркетах самые дешевые яйца стоят 63,90 рублей, литр масла — 109,90, поллитра кефира — 35,99, пачка муки — 56,99, сода — 32,99, соль — 11,90, сахар — 52,99, молоко — 50,99. Конечно, можно шикануть и взять продукты подороже, например, яйца за 109 или бутылку масла за 279 рублей.

Теперь давайте выясним себестоимость блинчиков: чайная ложкая соды, половина чайной ложки соли, столовая ложка сахара, полтора стакана муки, два яйца, стакан молока и поллитра кефира. Если высчитать все вплоть до грамма, то блинчики обойдутся в 70,64 рублей. Это на 50 рублей меньше, чем предлагал Челябинскстат. Наверное, дело в яйцах, ведь там их было аж пять штук.

А так выглядят самые щадящие цены на масло

А для тех, кто не хочет пачкать руки на кухне, всегда есть вариант купить готовые блины. Правда, получается не очень выгодно. Мы посмотрели цены в нескольких кулинариях, и где-то блинчики отдают по 50 рублей за пару штук, где-то — по 25, а где-то и по 75 рублей. А на эти деньги, как вы теперь знаете, можно напечь целую стопку.

Кстати, 6 марта в Челябинске пройдет празднование масленицы 2022, которое завершится традиционным сожжением чучела. На разных площадках города запланированы выступления творческих коллективов, конкурсы и мастер-классы. Узнать, где и как будут отмечать масленицу в Челябинске, можно в нашем материале.

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