Расписание репетиций Парада Победы 9 мая 2023 года в Челябинске: когда начнутся и где посмотреть

Состав участников тот же, что и в прошлом году Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В Челябинске к торжественному построению войск гарнизона готовятся за месяц. Репетиции Парада Победы на 9 Мая обычно начинаются в конце апреля.

Перед 9 Мая 2022 года по расписанию обычно бывает три репетиции торжественного построения. В прошлом году было так:

- 21 апреля в 18:00;

- 27 апреля в 18:00;

- 6 мая в 16:00 (генеральная).

В Параде Победы 9 мая в Челябинске участвуют одни и те же подразделения. Это военнослужащие, полицейские, ветераны, кадеты, авиационная дивизия, спасатели МЧС, сводный оркестр и кинологический взвод. Всего 1 800 человек.

По площади Революции 9 Мая проедет 75 машин Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

На демонстрацию техники привозят 40 раритетных машин и 35 военных. Традиционно по площади Революции проезжают танки, которые во время Великой Отечественной войны изготавливали на ЧТЗ. Речь идет про средний танк Т-34, тяжелый ИС-3 и самоходно-артиллерийскую установку ИСУ-152.

Где посмотреть репетицию Парада Победы 9 мая 2023 года?

В качестве обзорных площадок для просмотра репетиций можно использовать три, наиболее близкие к центральной площади:

- с трибун возле памятника Ленину,

- на парковке возле молодежного театра (ул. Кирова, 116),

- и на площадке перед государственным музеем изобразительных искусств (пл. Революции, 1).

СПРАВКА

Еще Челябинске проходит репетиция возложения цветов у Вечного огня. Как это будет проходить 9 Мая 2023, можно узнать во время репетиций.

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