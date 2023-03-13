Бажовский фестиваль в Челябинской области 30 июня-2 июля 2023: где будет проходить и какая программа

"Бажовка" включена в федеральную программу министерства культуры. Фото: vk.com/bazhovka

Всероссийский Бажовский фестиваль в Челябинской области проходит каждый год. В 2023 году его проведут в 29-й раз: и это при том, что два года подряд его отменяли из-за коронавируса. Где в этот раз соберутся мастера и мастерицы и чем они будут заниматься?

Еще в 92-м году Бажовский фестиваль был местным праздником, а уже сегодня он включен в федеральную программу от Минкульта. На одной площадке собираются мастера традиционных ремесел и народных обрядов: они поют, танцуют, проводят мастер-классы по ремеслам и рукоделию, готовят блюда национальной кухни и показывают то, что сделали своими руками.

Каждый год место проведения фестиваля меняется. Неизменно только то, что он проходит на территории Челябинской области. «Бажовка» была в Непряхино, на Сунгуле, в Кыштыме и Миассе. А в 2023 году она пройдет в Пластовском районе – в селе Демарино.

Изначально даты в 2023 году были другие, но в это же время в Челябинске пройдет молодежный форум УрФО «Утро», поэтому «Бажовку» перенесли на 30 июня. По словам министра культуры Челябинской области, это позволит жителям посетить оба фестиваля.

— 2023 год объявлен годом педагога и наставника, поэтому на «Бажовке» будет много событий, посвященных наставничеству. Мы познакомим наших гостей с руководителями известных и любимых коллективов, начнет работу Детская поляна, где семьи с детьми смогут погрузиться в мир традиционных игр и забав, — рассказала директор Челябинского государственного центра народного творчества Оксана Громова.

ПРОГРАММА «БАЖОВКИ»

Программа Бажовского фестиваля рассчитана на три дня. Самый короткий день будет в пятницу, так как сбор артистов и гостей запланирован на вечер. В прошлом году в этот день посетителей ждали фестивальная ярмарка, женское восстановление в бане и мастер-класс по банной температуре. А в 23:00 смотрели фильм «Любовь и голуби» в ночном кинотеатре.

В субботу более обширная программа. Весь Бажовский фестиваль делится на 11 площадок:

- «Мастеровая слобода»,

- улица Домов народного творчества, семейных мастерских и мастеров традиционных ремесел,

- площадка реконструкторов «Перекресток времен»,

- Гончарный двор,

- Текстильный двор,

- «Шелковая горка»,

- «Уральское поселение»,

- ярмарки «Калачный ряд и раздолье»,

- «Банный фестиваль»,

- «Игровое подворье»,

- «Детская поляна».

— Улица уральских поселений наполнится национальными обрядами и традиционной кухней народов Уральского федерального округа. На Блинной поляне пройдут презентации и дегустации от производителей аутентичных национальных продуктов, — поделились организаторы.

На фестивале ждут звездных гостей. Во время традиционной вечерней программы на главной сцене выступит известная фолк-певица. Помимо конкурсов, хороводов и концертов, планируются интерактивные площадки. Например, гостям расскажут о лозоплетении, берестяном промысле и ручном ткачестве. Кроме того, ждут мастер-классы по изготовлению подставок под горячее, плетению корзинок, резьбе по дереву и созданию штампиков из дерева.

В последний день фестиваля продолжают работать ярмарка и проходят два банных фестиваля – по прокачке в бане и по парению во всевозможных положениях.

ПОЧЕМУ НАЗЫВАЕТСЯ «БАЖОВСКИЙ ФЕСТИВАЛЬ»?

Бажовский фестиваль назвали в честь советского писателя Павла Бажова и сборнику его сказов «Малахитовая шкатулка». А все потому, что Уральские горы, про которых он пишет в своих произведениях, богаты минералами, легендами, преданиями и традициями.

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