Афиша фестивалей в Челябинской области на лето 2023

Этим летом Челябинская область примет больше 10 фестивалей. Фото: предоставлено региональным минкультом

Этим летом культурная программа обещает быть насыщенной. Региональный минкульт поделился подробной афишей фестивалей-2023 в Челябинской области. Готовьтесь к жаркому лету!

Фестиваль песочных скульптур

Дата проведения: с июня по сентябрь

Площадка: горсад Пушкина

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Фестиваль проходит в горсаду им. Пушкина уже третье лето подряд. В этом году на фестивале появились 4 новые скульптуры: «Золотая антилопа», персонажи из сказки «О рыбаке и рыбке», «Репка», всем известные «Три богатыря». Всего южноуральцы могут посмотреть 12 фигур из песка. С июня по сентябрь на проводят развлекательные и творческие программы для детей и их родителей.

Фестиваль-конкурс военных оркестров «Фанфары Кыштыма»

Дата проведения: 10 июня

Площадка: стадион физкультурно-спортивного комплекса (Кыштым)

Афиша: ---

Фестиваль проводят уже пятый год. За это время он стал одним из крупнейших и самых ожидаемых событий в культурной жизни Кыштыма и всего Южного Урала. В этом году в нем примут участие военные оркестры из Челябинска, Екатеринбурга, Озерска, Снежинска, Трехгорного, Новоуральска и Лесного. Концерты платные, но цена билета всего 300 рублей.

Фестиваль народного творчества «Русский хоровод»

Дата проведения: 12 июня

Площадка: Туристический центр «Провинция» (поселок Слюдорудник, Кыштым)

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Областной праздник проводят исключительно в День России. Обычно его проводили на поляне возле горы Сугомак. В этом году приняли решение перенести праздник в новое место, поскольку ежегодно на фестиваль приезжают несколько тысяч человек и это несет высокую нагрузку на памятник природы, особо охраняемую территорию – Сугомакский природный комплекс. Программу фестиваля в 2023 году открывает заслуженный коллектив России ансамбль танца «Ералаш», победитель Всероссийского фестиваля любительских коллективов фольклорный коллектив «Ярмарка» и студенты Челябинского института культуры.

Артисты и зрители изучают старинные русские забавы и игры, водят хоровод, участвуют в богатырских поединках, гуляют на ярмарках мастеров декоративно-прикладного творчества. Фестиваль занесли в книгу рекордов России в категории «Самый многочисленный хоровод на открытом воздухе».

Фестиваль народных промыслов «Живинка в деле»

Дата проведения: 17-18 июня

Площадка: площадь Ленина (Аша)

Афиша: ---

Впервые в 2023 году в Аше пройдет «Живинка в деле». Фестиваль посвящен 125-летию города. В программе обзорная экскурсия по Аше, Ашинским пещерам, пешие прогулки по достопримечательностям, экскурсии в Музей истории и трудовой славы. Для участников фестиваля проведут квест «Малахитовая шкатулка». Запланированы конкурсы, выставка-ярмарка изделий декоративно-прикладного искусства и ремесленного мастерства, мастер-классы, квест-игра «Таюткины прянички».

Бажовский фестиваль народного творчества

Даты проведения: с 30 июня по 2 июля

Площадка: поляна возле села Демарино (Пластовский район)

Афиша: bazhovka74.ru

Бажовский фестиваль - это всегда кладезь мастеров и их работ. Фото: предоставлено пресс-службой регионального минкульта

«Бажовка» на три дня превратится в поселок народного творчества. В Мастеровой слободе будут все виды традиционных ремесел. Гостей ждут мастер-классы по традиционным техникам парения, секреты банных ритуалов предков, варианты травяных веников. Реконструкторы покажут фрагменты исторических боев и традиционных праздников, а торговые ярмарки предложат блюда традиционной кухни народов Южного Урала. Заработает Детская поляна, а на Блинной поляне угостят аутентичными национальными продуктами. В качестве почетного гостя ждут известную фолк-певицу.

Фольклорно-этнографический фестиваль «Аркаим»

Даты проведения: 7-9 июля

Площадка: поселок Аркаим (Брединский район)

Афиша: vk.com/arkaimgroup

Гостей фестиваля ждут этнокино и лекции. Фото: предоставлено пресс-службой регионального минкульта

В этом году фестиваль посвящен семейным традициям народов Южного Урала. На фестивале организуют несколько площадок. В программе различные мастер-классы по изучению музыкальных инструментов разных народов, народные игры и забавы, кулачные бои, ярмарка мастеров, выставка традиционных костюмов народов Южного Урала. Гостей угостят блюдами национальных кухонь и покажут все разнообразие народного театра.

Фестиваль кузнецов и традиционных народных ремесел

Даты проведения: 8 июля

Площадка: ул.Солнечная (Сатка)

Афиша: ---

На региональный праздник зовут лучших мастеров прикладного и народного искусства с Урала. Они раскрывают секреты традиционных ремесел, проводят мастер-классы для взрослых и детей по различным видам народных промыслов. В программе также ярмарка изделий, выставка-продажа сувениров, демонстрация кузнечного, гончарного искусства, мастер-классы от стеклодува, выступления народных коллективов.

Фестиваль «Пляж»

Даты проведения: 20-23 июля

Площадка: база отдыха «Волна» (озеро Сугояк)

Афиша: vk.com/beachfest74

Фестиваль – ежегодный символ уральского лета. Он посвящен альтернативной музыке. В этом году участниками фестиваля станут не только новые музыкальные команды, но и легенды русского рока RadioTapok, Агата Кристи, Слот, Stigmata, Jane air, Distemper и многие другие.

Всероссийский Бушуевский фестиваль

Даты проведения: 21-23 июля

Площадка: возле ТРК «Тарелка» (Златоуст, Айский пос., 70)

Афиша: vk.com/bushuevfest

На фестивале можно познакомиться с уникальными изделиями мастеров-оружейников, попробовать себя в роли помощника кузнеца и художника-гравера. В этом году одновременно будут работать несколько площадок, в том числе «Оружейники», «Деревня кузнецов», «Город мастеров». Для посетителей готовят концерты, развлекательные программы, выставки, ярмарки, творческие конкуры. Специально приглашенный гость – оркестр Яковлева Grand Melody Orchestra, который создает новое звучание классике русской музыки. Новая фишка фестиваля этого года – концерт именитых бардов.

Фестиваль исторической реконструкции «Пламя Аркаима»

Даты проведения: 29 июля

Площадка: поселок Аркаим (Брединский район)

Афиша: vk.com/arkaimgroup

Машина времени перенесет гостей фестиваля на сотни лет назад. Фото: предоставлено "Комсомолке"

Фестиваль в 2020 году был посвящен каменному веку, в 2021 – бронзовому. В этот раз будет посвящено эпохе кочевников – от племен раннего железного века до 19 века. Реконструкторы покажут сцены войны и мира, а ремесленники откроют мастерские, и, конечно, вновь зажгут «Пламя Аркаима».

Этно-фестиваль NEWFEST ZAMAN

Даты проведения: 5 августа

Площадка: поселок Метлино (Озерский городской округ)

Афиша: vk.com/zaman74

Этно-фестиваль обещает национальный колорит, творческие и спортивные площадки, соревнования, квесты, кулинарные площадки, зоны активностей и обучение национальным промыслам.

Фестиваль казахской культуры «Туган жер»

Даты проведения: 5 августа

Площадка: г. Троицк

Афиша: vk.com/ddnchel

С 2020 года «Туган жер» не проводили — из-за ковида. Но в этом году фестиваль состоится. В программе концерты, конкурсы, спортивные состоязания и выставки декоративно-прикладного творчества.

Фестиваль традиционной кухни народов Южного Урала «Крынка»

Даты проведения: 12 августа

Площадка: поселок Аркаим (Брединский район)

Афиша: vk.com/arkaimgroup

В Аркаиме в этом году проводят три фестиваля. Фото: предоставлено пресс-службой регионального минкульта

Это самый вкусный фестиваль, где участники соревнуются в конкурсе традиционных блюд по старинным рецептам, передающимися из поколения в поколение. Он собирает знатоков старинных рецептов и ценителей народной культуры. Запланированы исторические реконструкции быта и военных мероприятий Оренбургского казачества, а также музыкальный концерт.

Фестиваль традиционной культуры «Яблочный спас»

Даты проведения: 18-19 августа

Площадка: сад «Плодушка»

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Этот фестиваль пройдет в Челябинске впервые. Обещают фольклорные коллективы, мастеров традиционных промыслов и ремесел и представление нематериального культурного наследия народов Южного Урала.

Гастрономический фестиваль «Праздник чая»

Даты проведения: 19 августа

Площадка: берег реки Юрюзань возле загородного лагеря (Усть-Катав)

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Жителей и гостей города ждет разнообразие сортов чайного напитка, мастер-класс по завариванию чая, конкурс блинопёков, а также угощения блинами и чаем.

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