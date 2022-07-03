«Пыль дорог и ветра свист»: как челябинские инспекторы ДПС на мотоциклах задерживают плохих парней

Инспекторы любят мотоциклы с детства, а теперь еще и несут службу вместе с ними
Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
Сегодня, 3 июля, по всей России отмечается день ГИБДД. Люди привыкли видеть инспекторов с жезлами и на автомобилях с мигалками, но в Челябинске есть еще одно подразделение — мотовзвод. Десять сотрудников ГИБДД на мотоциклах BMW патрулируют улицы города и следят за безопасностью на дорогах. КП-Челябинск пообщалась с инспекторами, которые рассказали об особенностях работы, любви к байкам и о том, почему мотоцикл лучше автомобиля.
Мотовзвод патрулирует центр города каждый день
Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
Антон Пятков с детства был влюблен в мотоциклы. Еще мальчишкой ему нравилось копаться в гараже с техникой и получать кайф от встречного ветра во время езды. Так получилось, что мотогонщиком мужчина не стал, а устроился работать в Госавтоинспекцию. Зато, как только появилась возможность нести службу на железном коне, Антон тут же согласился.
— В детстве таких крутых мотоциклов у меня не было. Был «Юпитер-5», — вспоминает старший инспектор мотополка ДПС по городу Челябинск старший лейтенант полиции Антон Пятков. — Как только появилась возможность попасть в мотовзвод, я сразу сюда попросился.
Мотоцикл выглядит реально круто!
Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
Инспектор говорит, что главное в этом деле — желание. Ну, и водительские права категории «А», конечно. Основное преимущество мотовзвода перед автомобилями ГИБДД - мобильность. Так гораздо проще объехать пробку и добраться до места ДТП, например, поэтому инспекторы большую часть своей работы в движении - патрулируют город.
Но иногда приходится стоять возле обочины, останавливать водителей для профилактики и проверки документов. В случае чего может начаться и погоня, прямо как в кино, но в карьере у наших инспекторов ничего такого пока не было.
— Если кто-то пытается скрыться, мы осуществляем преследование, ориентируем ближайшие экипажи для задержания. Слава богу, у нас горожане сознательные, останавливаются по требованию полицейских, поэтому гоняться ни за кем не приходилось.
Сотрудники мотовзвода тормозят и автомобилистов, и байкеров
Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
Да, если придется кого-то задерживать, то на мотоцикле в полной мере это сделать не получится. Не посадит же инспектор себе за спину преступника, чтобы повезти в отдел: «Держись крепче, едем в участок!» Поэтому приходится звать коллег на «УАЗиках».
Но менять мотоцикл на автомобиль Антон Пятков даже не думает. Ведь этот двухколесный конь буквально украл сердечко у инспектора. Но арестовывать за кражу он его не будет, а только беречь и заправлять лучшим топливом.
— Кайфуете, когда ездите по городу? — спросили мы у Антона.
— Конечно, кайфую! — с улыбкой ответил полицейский.
Ездить приходится и в жару, ладно хоть ветер обдувает
Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
Мотовзвод в Челябинске появился в 2015 году. Тогда скептики назвали нововведение экзотикой: дескать, лета у нас совсем нет. Но байкеры в погонах показали свою эффективность. Так, сезон 2022 года начался в конце апреля, и буквально за два месяца сотрудники мотовзвода зафиксировали 166 нарушений.
Изначально здесь было восемь мотоциклов, в этом году приобрели еще два. Десять инспекторов работают по сменам, в основном, в центре города.
Инспекторы Константин Кауфман и Антон Пятков
Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
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