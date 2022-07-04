День металлурга в Челябинске в июле 2022: программа на три дня

День металлурга в Челябинске празднуют чуть ли не с тем же размахом, что и День города. Фото: пресс-служба ЧТПЗ

В 2022 году День металлурга выпадает на 17 июля. Праздник для работяг всего города на этот раз устраивает Челябинский трубопрокатный завод. В честь 80-летия ЧТПЗ запланировал трехдневную программу: с 14 по 16 июля.

14 июля, ДК ЧТПЗ:

13:00 — концерт для ветеранов ЧТПЗ

18:00 — «Моя дорога на завод» — посвящение в металлурги сотрудников ЧТПЗ

15 июля:

11:00 — открытие арт-объекта к 80-летию ЧТПЗ

13:00 — вручение сотрудникам отраслевых и корпоративных наград

16 июля:

9:00 — футбольный фестиваль со звездами российского футбола «8:0 в нашу пользу» (стадион «Сигнал»)

12:00 — семейный праздник и вручение сертификатов первоклассникам (ДК ЧТПЗ)

19:30 — праздничный концерт (стадион «Восход»)

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