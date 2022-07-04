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Происшествия4 июля 2022 13:51

В Челябинске возбудили дело против родителей, которые выбросили младенца умирать на теплотрассу

СК возбудил уголовное дело против родителей, выбросивших младенца на теплотрассу в Челябинске
Иван АЛЕКСЕЕВ
Иван АЛЕКСЕЕВ
Найденному младенцу еще нет и двух месяцев

Найденному младенцу еще нет и двух месяцев

Фото: Олег ЗОЛОТО

В Челябинске возбудили уголовное дело против родителей, которые бросили ребенка на теплотрассе. Младенца обнаружили случайные прохожие в Ленинском районе. По предварительным данным, ночью его туда принес неизвестный мужчина.

Благодаря неравнодушным горожанам, малыша заметили и отвезли в больницу. Теперь его жизни ничего не угрожает.

– По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 125 УК РФ «Оставление в опасности», – рассказали в СУ СКР по Челябинской области.

Сейчас следователи разыскивают родителей младенца, которые решили таким жестоким способом избавиться от своего ребенка.

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