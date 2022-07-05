«У нас перестройка теплотрассы»: стало известно, когда откроют движение по Ленинградскому мосту в обе стороны

Автомобильный транспорт пока сможет ездить только в сторону ЧТЗ. Фото: natalyakotova74official/t.me

Полностью возобновить движение по Ленинградскому мосту в Челябинске планируют к 20 августа. Об этом рассказал председатель Комитета дорожного хозяйства города Ринат Кучитаров на радио «Комсомольская правда» (95,3 FM).

Напомним, с 15 июля запустят трамваи, а вот машины и автобусы будут ездить только в сторону ЧТЗ.

— На втором участке у нас перестройка теплотрассы, и там в связи с опрессовками, работы чуть-чуть затянусь, — объяснил КП-Челябинск Ринат Кучитаров. — Вообще подрядчики идут на опережение графика, поэтому к 20 августа работы точно будут закончены: запустим движение в обе стороны. Работы контролируются ежедневно лабораторным и визуальным контролем, поэтому все будет качественно выполнено.

Временный пешеходный мост разберут. На то он и временный Фото: Юлия НЕСТРУЕВА

На путепроводе предусмотрен широкий тротуар для пешеходов. А вот временный деревянный мостик разберут. Трамвайные пути обособят высоким бортовым камнем, чтобы туда не заезжали машины — для них и так предусмотрено по три полосы в каждом направлении.

Также из нового: стела с Медным всадником, которая стоит на въезде с западной стороны моста, немного сменила местоположение.

— Она уже стоит на Ленинградском мосту, ее только сдвинули вправо, идет облицовка гранитом, — отметил Ринат Кучитаров.

Стелу сдвинули вправо. Фото: natalyakotova74official/t.me

Чиновник также заверил, что во время реконструкции не тронули ни одно дерево, плюс будут высажены новые со стороны улицы Болейко.

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